El homicidio del puestero podría dar un vuelco

Tras la declaración de uno de los acusados del homicidio de un puestero en Pichanal y su verborrágica exposición -que duró una hora y media- donde direccionó elípticamente el asunto hacia un caso de ajuste de cuentas por narcotráfico pero también en sus decires destruyó parte de la acusación y mostró imprecisiones de la acusación. Su conocimiento del expediente asombró a propios y extraños y dejó el camino abierto a las posibles declaraciones de los dos hermanos acusados que aún no declararon, pero que insisten desde su detención en su inocencia absoluta del ya probable -a estas alturas- ajuste de cuentas.

Lo llamativo de las últimas horas fue la declaración de un bombero, quien en su informe aseguró que las ataduras en el cuerpo de la víctima se habían hecho con un tipo de nudo llamado "ganadero". Ese nudo es corredizo para desarmarlo, pero se ajusta si una bestia tira de él. El bombero asumió que hizo el informe en base de una fotografía, porque no estuvo en el lugar del hecho. Más luego admitió que no es experto en nudos ganaderos. Llamativamente para desatar a la víctima hubo que cortar las cuerdas, advirtieron algunos, por lo que lo del nudo ganadero terminó siendo un indicio falso, que incriminó de alguna manera a dos de los detenidos, que son criadores, cuyas exposiciones se esperan con ansias, dijeron fuentes de Orán.

Hubo declaraciones de policía y de un taxista quienes dieron versiones sobre el lugar uno de ellos y de las actividades de uno de los acusados el otro.

Un policía que trabajaba en la Comisaría de Pichanal se refirió al lugar donde fue encontrado el cuerpo, en qué estado y posición se encontraba y describió el lugar como inobservable desde la ruta 34.

El juicio está a cargo de los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Norma Rosana Palomo, Mario Maldonado y Héctor Fabián Fayos. Interviene la fiscal penal del GAP, Soledad Filtrin Cuezzo y en representación de la querella Adrián Sureda Domínguez. Los acusados son defendidos por Atilio Díaz, David Leiva y Luis Rodríguez.

El 1 de octubre de 2022 encontraron el cuerpo de un hombre decapitado identificado como Pablo César Almaraz.