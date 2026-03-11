A cincuenta años del secuestro del exgobernador Miguel Ragone

El 11 de marzo de 1976, a solo dos días de las elecciones internas del Partido Justicialista de Salta, el doctor Miguel Ragone fue secuestrado y su cuerpo desapareció para siempre. En esos comicios que nunca se realizaron, el exgobernador competía por la presidencia como titular de "Lealtad y Lucha-Lista Verde".

Según testimonios recogidos en el lugar de los hechos y a poco que sucedieran, minutos después de la ocho de la mañana del jueves 11 de marzo, el doctor Ragone salió de su casa ubicada en el Pasaje Gabriel Puló, rumbo a su trabajo conduciendo el automóvil Peugeot 504. Un trecho más adelante -siempre según testigos presenciales- el móvil del Dr. Ragone era seguido por dos coches –un Chevy rojo o naranja y un Ford Falcón gris- ocupados por varias personas que luego de alcanzarlo, interceptarlo y chocarlo, lo obligaron a detener la marcha sobre calle Del Milagro. Fue entonces que desde uno de los rodados bajaron varios hombres que con violencia lo sacaron del vehículo para volverlo a introducir de igual modo, por la puerta del acompañante. En ese forcejeo Ragone perdió uno de sus zapatos que quedó en la calle.

Una persona que en esos momentos se encontraba en la vereda de su despensa ubicada en la calle Del Milagro y que había presenciado lo ocurrido, recibió de uno de los captores un certero balazo en el corazón que lo mató instantáneamente. Esta víctima fue identificada como Santiago Arredes (66), comerciante y curiosamente, hermano de Roberto Arredes, a la sazón, miembro de la cúpula policial de la provincia y donde revistaba como Comisario Inspector. Esto hizo presumir que Santiago Arredes podría haber sido eliminado por haber identificado a unos de los captores. Luego de matar al comerciante, fue herida gravemente una mujer que trabajaba en la empresa Bettella, quien, al escuchar las detonaciones, salió de su oficina para ver lo que sucedía. Se trataba de la señora Margarita Martínez de Leal quien de inmediato fue trasladada al Hospital San Bernardo.

Siguiendo los relatados de los testigos del momento -y que casi siempre son los testimonios más fieles- las personas que actuaron en el secuestro vestían elegantemente y se movían con precisión y rapidez. Luego de eliminar a Arredes y herir a la señora de Leal, se alejaron velozmente en los tres coches por calle Gurruchaga hasta la Avenida Yrigoyen donde tomaron rumbo sur. Adelante iba el Peugeot que llevaba en el asiento del acompañante al doctor Ragone y a dos sujetos que lo custodiaban mientras que un tercero conducía el automóvil. Lo escoltaban el Chevy y el Falcon con gente que se apreciaba iba fuertemente armada.

Momentos después del suceso, en "el camino del matadero" de Cerrillos y que actualmente une la RN68 con la RP49, fue encontrado abandonado el Peugeot 504 que conducía el doctor Ragone al momento de su secuestro. En su interior se encontraron dos elementos que pertenecían al médico, un zapato mocasín y un llavero. De inmediato el automóvil fue retirado y trasladado a nuestra ciudad para su depósito en la Seccional Primera.

Denuncia, arrestos y condena

A todo esto, Miguel Ragone hijo, se presentó en horas del mediodía en la Central de Policía para radicar la denuncia correspondiente. Este hecho incentivó aun más la gran ola de detenciones policiales que había comenzado oficialmente a poco que se conociera el grave suceso. En horas de la noche, jefatura de Policía a cargo del militar Miguel Raúl Gentil, informó que en el transcurso de la jornada se habían detenido 700 personas, las cuales permanecían alojadas en distintas dependencias. A todo esto y mientras se hacían numerosos rastrillajes en el Valle de Lerma, una patrulla policial encontró abandonado un automóvil en un camino de Coronel Moldes cerca de Cabra Corral. Se trataba del Chevy que había participado del secuestro. Esto reforzó la versión policial de que Ragone ya habría sido ejecutado y su cuerpo arrojado al embalse que aun se encontraba en proceso de llenado. Según los periodistas de aquellos días, la versión que más circulaba en los corrillos policiales era que el cuerpo de Ragone yacía en el fondo de Cabra Corral y por eso la presencia de buzos. De todos modos, en los mentideros políticos también se hablaba de otros destinos: hornos de cal de La Merced o San Agustín; sepultura clandestina en un cementerio del Valle de Lerma o Tucumán. En fin, las versiones eran innumerables.

Finalmente, a 72 horas del rapto fue encontrado camino a Cafayate, el Falcon gris que también había participado del secuestro.

Finalmente, 35 años después, en noviembre de 2011, la Justicia responsabilizó al exjefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, ocurrido en un día como hoy pero de 1976.

Repudios

Según refleja la prensa de aquellos días, el secuestro del Dr. Ragone despertó un repudio generalizado en toda la ciudadanía salteña como también en el arco político local, sin excepción. En el ámbito estrictamente partidario, el Consejo Nacional del Justicialismo y el Triunvirato Reorganizador local, repudiaron el secuestro y suspendieron el acto electoral previsto para el 14 de marzo de 1976. También expresaron su repudio la CGE, la CGT, las 62 Organizaciones y casi todos los partidos políticos locales.

Coincidencias

El secuestro de Miguel Ragone se produjo exactamente a tres años que la ciudadanía salteña lo había consagrado gobernador de la provincia por amplia mayoría. Sus competidores habían sido el doctor Ricardo Durand, Miguel Angel Martínez Saravia y Héctor Cornejo D' Andrea. Otra coincidencia fue que Santiago Arredes, quien había perdido la vida cuando ocurrió el secuestro, había sido uno de los fundadores (socio N° 9) del Club Atlético Libertad, entidad que Ragone había presidido en reiteradas oportunidades.

Datos de su vida

Miguel Ragone nació en Tucumán el 15 de enero de 1921. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal y posteriormente se graduó de médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires especializándose en neurocirugía.

Ya en Salta, fue director del Hospital Nacional Neurosiquiátrico "Chistofredo Jakob", nosocomio que en la actualidad lleva su nombre. Contrajo matrimonio con Clotilde Suarez y tuvo cuatro hijos: Clotilde, Alfonso, Miguel y José.

El 25 de mayo de 1973, el doctor Miguel Ragone inició su mandato contando con una amplísima mayoría en la Legislatura pero a poco comenzó a sufrir serios deterioros hasta que en noviembre de 1974 la provincia fue intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional.

