Hoy Boca reeditará otro clásico picante con el ciclón en La Bombonera

Boca recibirá hoy a San Lorenzo, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura que será clave para ambos equipos, que buscan afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido, que está programado para las 19.45, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy buena goleada como visitante por 3 a 0 ante Lanús, que le permitió cortar con la mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres. Además, llegó a las 12 unidades, para así escalar hasta la sexta colocación de la Zona A.

Aquel triunfo también le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas xeneizes.

San Lorenzo, por su parte, también tiene 12 puntos, aunque por la diferencia de gol está octavo. El ciclón, que es dirigido por Damián Ayude, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, aunque en las últimas fechas se pinchó y solo pudo ganar en una de sus últimas cinco presentaciones.

Cómo formarían

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Así está el historial

Boca recibirá a San Lorenzo con el objetivo de conseguir además un triunfo que le permita recortar distancias en un curioso historial que lo tiene por debajo.

El registro de enfrentamientos entre ambos equipos, contando amateurismo y profesionalismo, marca una ventaja de seis partidos a favor de San Lorenzo, que es el único de los denominados cinco grandes que está por encima de Boca.

De los 213 partidos oficiales, 83 terminaron en triunfo para San Lorenzo, mientras que en 77 la balanza se inclinó a favor de Boca y otros 52 terminaron en empate.

En los últimos enfrentamientos el xeneize pudo recortar la distancia, ya que se impuso en los dos antecedentes previos, ambos en 2024 (2 a 1 en la Copa de la Liga y 3 a 2 en la Liga Profesional).

De esta manera, Boca, que viene de golear 3 a 0 a Lanús, irá por una nueva victoria que le permita ponerse a solo cinco partidos de distancia ante una de sus peores pesadillas en el fútbol argentino.

Las mayores goleadas

El resultado más abultado entre ambos equipos lo consiguió Boca, con una inolvidable goleada 7 a 1 en el Torneo Apertura 2006, en un encuentro que se llevó a cabo en el Nuevo Gasómetro.

Cabe recordar que el xeneize también había aplastado por 6 a 0 a San Lorenzo en el recordado Campeonato Metropolitano de la edición 1974.

San Lorenzo, por su parte, goleó 4 a 0 a Boca en el Nacional 1967, la Liguilla Libertadores 1988/89, el Torneo Clausura 1997 y la Supercopa Argentina 2016. Y la paternidad sigue.