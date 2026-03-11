Baccaro asume en un IPS en conflicto con los odontólogos

La intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS) llegará a su fin este miércoles y la conducción del organismo quedará en manos de Martín Baccaro. Su desembarco se produce en un contexto de tensión con el sector odontológico, que mantiene reclamos por aranceles, demoras en los pagos y cambios en el sistema de auditoría de prácticas.

Antes de su puesta en funciones, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, recibió a ayer Baccaro para delinear el trabajo que tendrá la obra social provincial en esta nueva etapa. "El IPS debe trabajar de forma integrada con el Ministerio. Esa unidad de criterio es fundamental para fortalecer la atención sanitaria en toda la provincia", sostuvo Mangione.

El escenario que deberá afrontar la nueva conducción del IPS está marcado por el conflicto con las instituciones que representan a los odontólogos de la provincia. Autoridades de la Asociación Odontológica de Salta, el Círculo de Odontólogos y la Sociedad de Odontólogos expusieron la situación ante la Comisión de Salud del Senado. Allí detallaron los problemas que atraviesa el sector en su relación con la obra social.

Según indicaron, uno de los principales reclamos es el retraso en los pagos. Señalaron que los desembolsos que deberían concretarse a 30 días actualmente se extienden entre 50 y 60 días y se realizan en dos cuotas del 50%. Además, advirtieron sobre un fuerte desfasaje en los aranceles. De acuerdo con los profesionales, los valores actuales registran una pérdida del poder adquisitivo cercana al 25% respecto a enero de 2025, ya que los aranceles aumentaron un 9% durante el primer semestre frente a una inflación del 32%.

También plantearon cambios en el sistema de auditoría digital implementado por el IPS. Las entidades sostienen que el mecanismo de validación de prácticas mediante fotografías enviadas por WhatsApp resulta engorroso y pone en riesgo la privacidad de datos sensibles de los pacientes.

La postura del IPS

En medio de la controversia, el Instituto Provincial de Salud difundió un comunicado en el que negó mantener deudas con los odontólogos. Desde el organismo aseguraron que "no existe deuda alguna con el sector odontológico ni tampoco una comunicación formal sobre la intempestiva y extrema medida adoptada".

El IPS sostuvo que la interrupción de la atención por parte de algunos profesionales responde a "una medida unilateral" tomada fuera del ámbito de diálogo institucional que mantiene la obra social con sus prestadores.

Al mismo tiempo, la entidad buscó llevar tranquilidad a los afiliados y aseguró que continúa trabajando para garantizar la normal prestación de los servicios de salud. El organismo también pidió a los afiliados que no paguen consultas o prácticas que estén contempladas dentro de la cobertura del IPS.

Acto de puesta en funciones

La asunción formal de Martín Baccaro al frente del IPS se realizará hoy, miércoles 11, a las 11 en la Sala de Prensa del Centro Cívico Grand Bourg. El acto estará encabezado por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho. Se recuerda que el Gobierno, mediante el Decreto N°108, dispuso la intervención administrativa del Instituto Provincial de Salud (IPS), el 25 de febrero de 2025 por el lapso de 180 días y luego por el Decreto 527, se estableció la prórroga por tres meses más. Baccaro ya estuvo al frente del IPS en 2002 y también en 2017. Es un médico que tiene gran conocimiento en materia de obras sociales.