Baccaro asumió nuevamente como presidente del IPS y dijo que la "situación es compleja"

Martín Baccaro volverá a estar al frente del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) y reconoció que la situación actual del organismo es “compleja”, especialmente en el corto plazo. El funcionario aseguró que su gestión buscará abordar los problemas inmediatos sin perder de vista las estrategias sanitarias de mediano y largo plazo.

Uno de los primeros puntos que deberá enfrentar será la relación con los prestadores de salud, en medio de planteos y reclamos del sector. Baccaro indicó que los conflictos deberán resolverse en los ámbitos institucionales correspondientes y evitó polemizar públicamente. “Yo no voy a contestar a través de la prensa. Los planteos tienen que ser hechos en el ámbito que corresponde y ahí los vamos a resolver”, afirmó.

El funcionario señaló además que conoce a varios dirigentes del sector y confía en que se podrá avanzar mediante el diálogo. “Conozco a algunos dirigentes y sé su buena fe. Seguramente con el equipo vamos a resolver este problema escuchándonos”, sostuvo.

Respecto de la situación del IPS tras la intervención, Baccaro remarcó que el escenario actual presenta dificultades inmediatas. “No hace falta que diga que la situación es compleja en el corto plazo. A eso nos vamos a abocar”, expresó.

Sin embargo, planteó que la gestión no debe limitarse a resolver urgencias, sino que también debe trabajar en políticas preventivas que permitan mejorar el sistema en el tiempo. En ese sentido, mencionó como ejemplo la campaña de vacunación que ya comenzó para enfrentar el invierno.

“El objetivo es que nuestros afiliados mayores y las personas de riesgo se vacunen a tiempo. Eso permite tener un invierno mucho mejor, con menos internaciones y menos complicaciones”, explicó.

Baccaro agregó que la prevención y las campañas de vacunación son claves para evitar el colapso financiero del sistema de salud frente a los cambios demográficos y los avances tecnológicos en medicina.

“Si no paramos esta bola de nieve que se viene por los cambios demográficos y la tecnología, nunca va a alcanzar la plata”, advirtió.

Finalmente, destacó que el objetivo central del sistema sanitario debe ser sostener la salud de las personas y detectar de manera temprana las enfermedades. “La meta es que quien está sano siga sano, y si se enferma, detectarlo rápido para poder ayudarlo”, concluyó.