Derrumbes y lluvia complican el tránsito en la ruta nacional 9 entre La Caldera y el puente Wierna

El tránsito en la ruta nacional 9, en el tramo que conecta el puente Wierna con La Caldera, se encuentra habilitado con circulación por media calzada en distintos sectores debido a trabajos de despeje tras derrumbes registrados en la zona.

Según informó Vialidad Nacional, maquinaria y personal vial trabajan en el lugar retirando piedras y material desprendido de los cerros que quedaron sobre la calzada tras las lluvias registradas en las últimas horas.

La situación se complica además por la lluvia persistente en el sector, lo que reduce la visibilidad y genera condiciones más riesgosas para la circulación.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, disminuir la velocidad, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la ruta para garantizar la seguridad de quienes circulan por el lugar.