Murió un hombre que recibió una descarga eléctrica en un galpón de avenida Yrigoyen

Una persona falleció por una descarga eléctrica este miércoles en un galpón situado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2252, en la ciudad de Salta. Tras el hecho, al lugar acudieron efectivos policiales y personal sanitario para asistir a la víctima. El incidente ocurrió en la intersección con José de Gurruchaga, en el ingreso al barrio María Esther. Mientras tanto, agentes de la Policía iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.