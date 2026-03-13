VIDEO. Una mujer persiguió a ladrones y recuperó su moto en la ruta 86

La inseguridad genera preocupación entre los vecinos de Tartagal. Una mujer de barrio San Juan vivió una situación límite cuando delincuentes le robaron su motocicleta, que estaba estacionada en la vereda de la casa de su madre en horas de la mañana del miércoles.

Lejos de resignarse, la vecina decidió actuar. Tras identificar a los dos jóvenes que habrían cometido el hurto, y con la ayuda de un amigo, los persiguió por la ruta 86. Luego de varios kilómetros de búsqueda, logró encontrar su moto escondida en la zona del kilómetro 6, un sector alejado de la ciudad, poco transitado y con caminos llenos de barro.

En medio de la impotencia y el riesgo, la mujer logró recuperar su vehículo por sus propios medios y confrontar a los sospechosos. Sin embargo, su indignación creció aún más por la demora policial: según denunció, llamó a las autoridades cerca de las 11 de la mañana, pero los uniformados recién llegaron alrededor de las 14. Cansada de esperar, decidió grabar su queja y su enojo y pidió que también se registrara el momento en que finalmente llegó la policía.

La inseguridad y la sensación de abandono es algo que se viene denunciando desde hace tiempo en esa ciudad a través de medios como Orán Conectado.

En un video, la damnificada se expresó así: "Hola, me llamo Noemi, me sustrajeron mi moto de barrio San Juan, de la vereda de mi mamá dos chicos jóvenes. Vine con un amigo, siguiéndole por el kilómetro 6 y nos damos con lo que estaba acá escondida mi moto. Desde las 11 de la mañana estoy esperando que venga alguien a ayudarme, lo encuentro yo a los dos delincuentes y yo, mujer sola, encontré mi moto, porque no tuve solución de nada. Ahora acá están, quiero que graben la moto de los delincuentes, esa es la moto de los delincuentes que me robaron la mía. Recién llega personal policial, son las 2 de la tarde y ya recupere mi moto sola. Así es como nos encontramos en nuestra ciudad de Tartagal".