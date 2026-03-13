Adorni bajo la lupa por los viajes a EEUU y Uruguay

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa en el centro de la polémica tras el viaje que realizó a EEUU junto a la comitiva oficial del presidente Javier Milei, en el que también participó su esposa, y otro traslado familiar a Uruguay en un avión privado. Ambos episodios derivaron en denuncias judiciales y fuertes cuestionamientos de la oposición.

Adorni viajó el pasado viernes con la delegación argentina para participar de la cumbre americana de seguridad realizada en Miami y luego en Nueva York del evento "Argentina Week". La controversia surgió cuando se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, formó parte del traslado en el avión presidencial.

El funcionario explicó que su esposa había comprado un pasaje comercial a Nueva York por US$5.348, pero que debido a cambios en la agenda presidencial que incluyeron una escala en Miami terminó viajando en la aeronave oficial por "invitación de Presidencia". "Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe", afirmó, frase que generó numerosas críticas.

Viaje a Punta del Este

A la polémica por el viaje oficial se sumó luego la revelación de otro vuelo realizado en febrero pasado a Punta del Este, Uruguay. En ese traslado, Adorni viajó junto a su esposa, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio en un avión privado tipo "taxi aéreo".

Según explicó el propio Grandio, el jefe de Gabinete pagó los pasajes del grupo. "Él pagó sus cuatro pasajes, creo que por US$3.600 en total. Lo invité a mi casa porque hace dos años que no se iba de vacaciones. Vamos en taxi avión", señaló el periodista. Tras esas afirmaciones, se presentó otra denuncia judicial contra el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito.

Las antiguas declaraciones de Adorni

El episodio también reavivó antiguas declaraciones de Adorni sobre el uso de aeronaves por parte de funcionarios públicos. En 2021 había cuestionado a un gobernador por viajar en avión privado y, ya como portavoz presidencial, en agosto de 2024 anunció la firma de un decreto para prohibir el traslado de familiares en aeronaves oficiales.

En medio de la controversia, el jefe de Gabinete pidió disculpas públicas, aunque solo por el uso de la palabra "deslomarse" para referirse a su viaje. "Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Somos humanos y cometemos errores", expresó en redes sociales.

El funcionario recibió el respaldo público del presidente Milei, quien dijo que muchas de las críticas "no tienen ni el más mínimo sentido". También lo apoyaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes denunciaron lo que consideraron ataques políticos y mediáticos contra el jefe de Gabinete.

La Justicia abrió una causa judicial

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en hechos de corrupción, abrió una investigación preliminar para analizar los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata de la primera causa judicial vinculada a la polémica generada por el traslado de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial hacia Nueva York junto a la comitiva oficial. La investigación también incluye otro viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este, Uruguay.

El episodio derivó en denuncias judiciales y cuestionamientos políticos de la oposición, que pone el foco en el posible uso indebido de recursos públicos. Una de las presentaciones fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón ante la Cámara Federal y quedó radicada en el juzgado federal 3. En la denuncia se advierte que el uso de una aeronave oficial para trasladar a una persona sin funciones públicas podría encuadrar en el delito de malversación de bienes del Estado.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano también presentó una denuncia para que se investigue el caso y otro posible delito de enriquecimiento ilícito vinculado al viaje privado a Uruguay. La legisladora sostuvo que el costo del traslado no se correspondería con los ingresos del funcionario.