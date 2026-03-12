Revelan que Manuel Adorni viajó a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de carnaval 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval a bordo de un avión privado que partió desde el aeropuerto de San Fernando. La información surge de documentos de vuelo difundidos por eldiario.ar y citados por el diario La Nación.

De acuerdo con esos registros, la familia Adorni utilizó un jet ejecutivo Hondajet, matrícula LVHWA, perteneciente a la compañía Alphacentauri. El vuelo despegó el jueves 12 de febrero a las 20.21 desde el aeropuerto de San Fernando y aterrizó en Punta del Este apenas 35 minutos después.

La información sobre esas vacaciones había sido anticipada días atrás por el periodista Carlos Pagni, quien mencionó el viaje en el marco de la polémica que se generó por la presencia de la esposa del funcionario en el avión presidencial que trasladó a Javier Milei durante su reciente gira por Miami y Nueva York.

Los documentos difundidos posteriormente por el periodista Sebastián Lacunza confirmaron los detalles del traslado. En la lista de pasajeros declarada también figura el periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni, con quien compartía un programa de televisión por cable antes de su llegada a la política.

Actualmente, Grandio reside en Uruguay pero conduce el programa “Giros, en línea recta” en la televisión pública, que depende administrativamente de la Jefatura de Gabinete. Además, participa en un canal de streaming vinculado a la misma emisora, donde Adorni fue entrevistado en varias oportunidades.

El viaje a Punta del Este se extendió durante cinco días. Según los registros citados por La Nación, la familia regresó a la Argentina el martes 17 de febrero, aunque en ese vuelo de regreso no figuraba el periodista Grandio.

"No hablo de mi vida privada"

Consultado sobre el tema en una entrevista televisiva con A24, Adorni confirmó el viaje a la costa uruguaya, aunque evitó brindar detalles sobre el transporte utilizado.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó el funcionario.

En esa misma entrevista defendió además la presencia de su esposa durante la gira oficial que encabezó el presidente Milei en Estados Unidos. “Yo vengo una semana a deslomarme acá. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá”, sostuvo.

La foto de la polémica

La polémica creció luego de que se difundiera una fotografía tomada durante una actividad oficial en Nueva York, donde se observa a Angeletti junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens.

A partir de esa imagen, sectores de la oposición comenzaron a reclamar explicaciones. El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó un pedido de informes para conocer si la esposa del jefe de Gabinete viajó en el avión presidencial, quién pagó el traslado y qué rol cumplía dentro de la comitiva.

El legislador también pidió determinar si existieron posibles incompatibilidades o conflictos de interés vinculados al viaje.

Por su parte, Adorni insistió en que tanto su esposa como él afrontaron los gastos con dinero propio. “Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, aseguró durante la entrevista.

Hasta el momento, el funcionario no presentó documentación pública que respalde esas afirmaciones.