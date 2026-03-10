PUBLICIDAD

10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Adorni explicó el viaje de su esposa a Estados Unidos: “Quería que me acompañe porque es mi compañera de vida"

El jefe de Gabinete rompió el silencio sobre el viaje de su pareja en el avión presidencial.
Martes, 10 de marzo de 2026 21:50

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó Adorni durante una entrevista con la señal de noticias A24.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, explicó el jefe de Gabinete.

Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

 

 

Últimas noticias

