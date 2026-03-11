Caso Liam Payne: el Tribunal Superior ordena que la pesquisa continúe en la Justicia de la Ciudad

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que continúe en la Justicia porteña la causa por presunta entrega de estupefacientes mediante pago al cantante británico Liam Payne, quien murió el 16 de octubre de 2024 tras caer de un balcón de un hotel en Palermo.

La decisión del máximo tribunal porteño recayó sobre el expediente N.º 143613/2025-0, “Pereyra, Ezequiel David y otro s/Infracción Ley 23.737 Art. 5 inc. e — entrega/suministro/aplicación o facilitación de estupefacientes s/ conflicto de competencia”.

El planteo se originó a partir de un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional y la Justicia de la Ciudad respecto de quién debía intervenir en la investigación vinculada al presunto suministro de drogas al músico británico, integrante de la banda One Direction. Por mayoría el Tribunal Superior de Justicia resolvió que corresponde la intervención de la justicia local, en línea con el dictamen del fiscal general adjunto.

El fallo consideró que la materia investigada — suministro de drogas mediante pago — se encuentra transferida a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el tribunal sostuvo que, en el caso, no se ven afectados los principios de preclusión, que establecen que una etapa procesal cerrada no puede reabrirse, ni el de progresividad, que determina que el proceso avance de manera secuencial hasta la sentencia final.