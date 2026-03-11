PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles
Nueva York
McDonald?s
Rutas Nacionales
Liam Payne
Paulo Dybala
Luciano Castro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles
Nueva York
McDonald?s
Rutas Nacionales
Liam Payne
Paulo Dybala
Luciano Castro

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Luciano Castro se sinceró luego de su ruptura con Griselda Siciliani

El actor habló tras recibir el alta de la clínica de rehabilitación y destacó el apoyo que recibió de Moria Casán durante su momento más difícil.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 16:55

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luciano Castro se sinceró tras la separación con Griselda Siciliani y haber estado más de 10 días internado, en una charla telefónica con Moria Casán.

Notas Relacionadas

La conversación dejó un momento muy emotivo cuando el actor decidió agradecerle públicamente por el apoyo que le brindó durante su tratamiento.

Cuando la entrevista estaba por finalizar, Castro pidió unos segundos para decir algo que no quería dejar pasar: “Quiero aprovechar para agradecerte a vos, Moria, porque fuiste la única que me llamó todos los días mientras estuve internado para saber cómo estaba”.

El reconocimiento sorprendió a la conductora, que no esperaba esa mención. Castro, además, destacó otro gesto que tuvo la diva durante ese período.

Según contó, Moria siempre supo cómo estaba y en qué situación se encontraba, pero nunca lo hizo público.

“¿Cómo no lo iba a guardar? Él me había prometido hablar en mi programa cuando se sintiera en condiciones, pero no le pedí nada. Incluso le dije que si quería mandarme un audio tampoco hacía falta, porque no quería acosarlo en ese momento”, respondió Moria, visiblemente conmovida.

Por qué decidió pedir ayuda

Durante la charla, el actor también habló con sinceridad sobre el momento en el que decidió pedir ayuda y comenzar el tratamiento, por lo que, explicó que atravesaba una situación muy compleja y que llegó a un punto límite que lo llevó a tomar la decisión de internarse.

“Hay mucha gente que necesita ayuda. Muchos nos animamos a pedirla, pero otras veces la vergüenza o el miedo hacen que no lo hagamos”, señaló.

En ese sentido, aseguró que tomó conciencia de que debía cambiar su situación: “Me di cuenta de que había un final y que era mucho lo que estaba perdiendo”.

También destacó que el apoyo de personas cercanas fue clave para encontrar un lugar donde iniciar su recuperación y reflexionó, además, sobre el proceso personal que implica un tratamiento de este tipo.

“Lo primero que tenés que hacer es rendirte. Si no, seguís trabajando para el afuera y no para vos. Tenés que aceptar el tratamiento y empezar a sanar de verdad”, sostuvo.

La ruptura con Griselda Siciliani

Durante la conversación, Castro también se refirió al impacto emocional que tuvo la ruptura con Griselda Siciliani, con quien había formado pareja. El actor reconoció que la separación lo afectó profundamente: “Me dolió y me angustió mucho”.

Actualmente, Castro aseguró que su prioridad es continuar con el proceso de recuperación: “La sanación es lo que quiero para mí. Lo que venga después será consecuencia de haber sanado”.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD