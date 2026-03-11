PUBLICIDAD

Viral

VIDEO. Tienen 71 y 50 años, bailan juntos hace 30 y se volvieron virales ¡mirá sus tremendos pasos!

A través de un video viralizado en TikTok, muchos pudieron conocer la historia de esta asombrosa pareja de baile que le sacó brillo a la pista de a Zona Joven de El Placer.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 17:33

La música empezó a sonar y, como tantas otras veces, Pilar y Osmambey salieron a la pista sin imaginar que volverían a convertirse en protagonistas de las redes sociales.

El sábado pasado, durante una celebración en la Zona Joven de El Placer, Uruguay, la pareja volvió a robarse todas las miradas con una coreografía cargada de energía, coordinación y una visible complicidad. El momento fue grabado por varios asistentes y el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Aunque a muchos les sorprendió verlos destacar de esa forma con su coreografía, en realidad no es la primera vez que les sucede. Sus pasos no pasan desapercibidos en ningún lugar donde bailan ya que comparten esta pasión desde hace 30 años.

 

Una historia de baile que lleva 30 años

Pilar tiene 50 años y Osmambey 71. Juntos llevan tres décadas bailando y compartiendo escenarios improvisados en fiestas, eventos y encuentros populares.

Con el paso del tiempo se convirtieron en una pareja muy querida por el público que suele encontrarlos en distintas pistas de baile.

En el evento realizado en Zona Joven, la escena se repitió una vez más. Apenas comenzaron a moverse una cámara logró captar el momento e inmortalizó ese espectáculo, en pocas horas el video empezó a compartirse en distintas plataformas.

