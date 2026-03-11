EN EXCLUSIVA. Lollapalooza 2026 en vivo en todo el país a través de Flow

Presentada por Personal, la segunda década de Lollapalooza Argentina se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como artistas principales de las 3 jornadas a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra.

A partir de las 12hs, la totalidad del festival se podrá ver en vivo mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios.

El canal 605 presenta el escenario Flow y una propuesta de contenidos propios que se llevarán a cabo entre show y show. Este canal conducido por hosts presentará entrevistas a las bandas, notas de color con móviles desde el campo, grandes invitados y diferentes columnistas para charlar sobre música, contenidos, moda y tecnología. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los escenarios Samsung, Perry ’s y Alternative.

Como anfitrión, Personal estará presente en el predio del festival con un espacio interactivo donde la personalización será protagonista, invitando a los asistentes a vivir experiencias pensadas a su medida. Allí podrán acceder al WiFi de Personal para conectarse, compartir y disfrutar todo lo que suceda en el Lollapalooza. Además, habrá un sector con productos del ecosistema de Personal y de Samsung para que los participantes descubran las últimas innovaciones tecnológicas.

Por otro lado, Personal presenta la segunda edición del concurso mediante el cual, los usuarios pueden participar por un viaje a Lollapalooza Chicago. El mismo se llevará a cabo durante los 3 días de transmisión y para participar, los usuarios tendrán que escanear la mayor cantidad de QRs que saldrán en la transmisión de Flow para sumar puntos. Además, cada cliente podrá pedirle a su familiares y amigos que junten QRs para mandarlos a su cuenta y acumular mayor cantidad.

Para más información, acceder a https://www.personal.com.ar/flow/lollapalooza

Con su propuesta de conectividad, Personal ofrecerá cobertura 5G y 4G gracias al despliegue de infraestructura móvil distribuida en todo el predio. De esta manera, los clientes podrán estar conectados con todo lo que sucede fuera y dentro del festival.

Como parte de la visión y el compromiso de Personal en relación con la sustentabilidad, este año y por primera vez en Argentina, la transmisión del festival será carbono neutral. Para lograrlo, se medirá el consumo energético de todo el equipamiento necesario para la transmisión, el traslado del equipo técnico involucrado y el promedio de clientes conectados a Flow durante los 3 días del evento, y se compensará la huella del streaming mediante la compra de bonos de carbono certificados en un parque eólico ubicado en la provincia de Chubut. Este proceso es avalado por el ente internacional VERRA.

Producido por DF Entertainment, C3 y Perry Farrell, Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural más importante de nuestro país, en el que la música convive con diferentes expresiones artísticas reuniendo a todas las generaciones en una fiesta impresionante que promueve el arte y la diversidad en todas sus formas.