Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por la suba del petróleo

El aumento del precio internacional del petróleo comenzó a impactar de lleno en el sector aerocomercial. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará un recargo adicional en los pasajes para compensar el encarecimiento del combustible que utilizan los aviones.

La medida responde al incremento del valor del jet fuel, el combustible específico para la aviación, que en las últimas semanas registró una fuerte suba a nivel global. Este escenario elevó los costos operativos de las aerolíneas y obligó a varias compañías a ajustar sus tarifas.

Según se informó, el recargo será aplicado tanto en vuelos de cabotaje como en rutas internacionales. En el caso de los pasajes dentro del país, el cargo adicional será de 7.500 pesos por tramo.

Para los vuelos regionales e internacionales, en tanto, el incremento oscilará entre 10 y 50 dólares por tramo, dependiendo del destino. Desde la empresa señalaron que se trata de una medida transitoria vinculada a la evolución del mercado energético.

“Ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, señaló la compañía en un comunicado.

El encarecimiento del petróleo se produce en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y movimientos en el mercado global de la energía, factores que presionaron al alza el precio del crudo y, en consecuencia, el costo del combustible aeronáutico.

En este escenario, Aerolíneas Argentinas indicó que el recargo busca absorber parte del impacto de los costos operativos y mantener la sustentabilidad de las operaciones mientras persista la volatilidad en el precio internacional del petróleo.