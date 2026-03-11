PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

festival del libro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles
Nueva York
McDonald?s
Rutas Nacionales
Liam Payne
festival del libro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles
Nueva York
McDonald?s
Rutas Nacionales
Liam Payne

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Paulo Dybala publicó su primera foto con su hija, Gia

A pocos días del nacimiento de la bebé, el jugador mostró una imagen desde su casa en Roma y acompañó la postal con un mensaje dedicado a su hija.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 16:49

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Paulo Dybala compartió en sus redes sociales una imagen muy especial junto a Gia, la primera hija que tuvo con Oriana Sabatini, y rápidamente conmovió a sus seguidores con la tierna postal familiar.

Notas Relacionadas

La pequeña nació en Roma, en el Hospital Gemelli, con un peso de tres kilos. A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos.

La fotografía fue tomada en la cocina de su casa en Roma, donde el jugador aparece sosteniendo a la recién nacida en un momento cotidiano y familiar.

 

 

Junto a la imagen, Dybala escribió un breve mensaje que reflejó la emoción por esta nueva etapa de su vida: “Amor de papá”, acompañado por dos corazones entrelazados.

La publicación generó rápidamente una gran cantidad de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD