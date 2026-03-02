Por qué Oriana Sabatini eligió el nombre “Gia” para su hija

Luego de mantener en absoluto hermetismo el nombre elegido para su primera hija, finalmente se conoció el significado detrás de la decisión de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas.

Según pudo saber la cantante y el futbolista, que se casaron en 2024, celebraron recientemente el nacimiento de Gia, su primera hija. El parto tuvo lugar en el prestigioso Hospital Gemelli, ubicado en la ciudad de Roma.

La beba nació pasadas las diez de la mañana del lunes 2 de marzo, sorprendiendo a todos, ya que la fecha de parto estaba prevista para el 11 de marzo, día en que cumple años Catherine Fulop, madre de Oriana.

Hasta el momento del nacimiento, la pareja había optado por mantener en reserva el nombre elegido, decisión que generó una gran expectativa entre sus seguidores.

Tras conocerse el nombre de la beba, comenzaron a trascender detalles sobre el trasfondo de su elección, que tendría un fuerte componente personal para Oriana. Según se supo, Gia estaría vinculado a la admiración que la cantante siente desde muy joven por Angelina Jolie, protagonista de la película “Gia”.

En ese film, la actriz interpreta a la icónica supermodelo Gia Carangi, en una historia que marcó un antes y un después en su carrera y le valió a Jolie un Globo de Oro como mejor actriz. Aquella película habría impactado profundamente en Oriana, al punto de inspirarla a elegir ese nombre para una futura hija.

Más allá de la referencia cinematográfica, el nombre Gia es de origen italiano y suele interpretarse como “Dios es misericordioso” o “don de Dios”. También funciona como diminutivo de nombres como Gianna, Giovanna o Giorgia, y se asocia con conceptos como gracia, fortaleza y sensibilidad. Corto, moderno y de proyección internacional, el nombre refleja tanto una elección estética como una carga emocional significativa para la pareja.