Estado de las rutas nacionales y provinciales: la Sociedad Rural Salteña expresó su preocupación

La Sociedad Rural Salteña manifestó su preocupación por el estado de las rutas provinciales y nacionales tras las lluvias registradas en las últimas semanas, que -según señalaron- dejaron al descubierto la fragilidad de varios corredores viales clave para la producción y la conectividad en la provincia.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que actualmente existen al menos dos puentes con serio riesgo de derrumbe, uno ubicado sobre la Ruta Nacional 16 y otro sobre la Ruta Provincial 5.

Riesgo de aislamiento en Anta

Desde la organización rural señalaron que, de concretarse el peor escenario, gran parte de la producción y de la población del departamento Anta podría quedar aislada.

La situación, indicaron, generaría fuertes consecuencias económicas y sociales, especialmente en una zona donde la actividad agropecuaria depende en gran medida de la transitabilidad de los caminos para el traslado de insumos y la salida de la producción.

Las lluvias recientes agravaron el estado de varios tramos y pusieron en evidencia problemas estructurales que —según plantearon— se arrastran desde hace tiempo.

Pedido de intervención urgente

Frente a este escenario, la Sociedad Rural Salteña pidió a las autoridades competentes que intervengan con rapidez para evitar que la situación se agrave.

En el comunicado solicitaron acciones urgentes para asegurar la estabilidad de los puentes afectados y, al mismo tiempo, impulsar trabajos sostenidos de reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura vial en la provincia.

Infraestructura clave para la producción

Desde la entidad remarcaron que la red vial es fundamental para el desarrollo productivo de Salta y para la integración de las distintas regiones de la provincia.