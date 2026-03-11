PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
11 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles
Apolinario Saravia
La Caldera
casos de chikungunya
festival del libro
obras de arias chaunac
La Merced
Basura en las calles

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Ruta 68: pasado el mediodía, La Merced sigue inudada

Desde la madrugada la localidad de La Merced sufre los cortes de rutas y viviendas inundadas ante la intensa lluvia de anoche.  
Miércoles, 11 de marzo de 2026 12:05
Foto. Federico Medaa

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los vecinos de La Merced tratan de continuar con sus obligaciones, tareas de trabajo y escolares, pese a tener la ciudad sitiada por el agua.

Notas Relacionadas

Foto. Federico Medaa

Pasado el mediodía, las palas mecánicas de la Municipalidad trabajaban sobre un tramo de la ruta 68, que atraviesa el pueblo, para poder levantar los restos de piedra y barro que fue dejando la correntada de las aguas dejaron casi intransitable esta localidad del valle de Lerma. 

Foto. Federico Medaa

Otros trataban de sacar el agua que entró a sus casa desde las primeras horas de la mañana. 

Foto. Federico Medaa

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD