McDonald’s trae a Salta su nueva hamburguesa Grand Feat Clubhouse

McDonald’s presenta una nueva opción irresistible: la Grand Feat Clubhouse. Se trata de una hamburguesa que llega a los restaurantes de Salta para ofrecer una combinación de sabor, tamaño y con la mejor calidad de sus ingredientes. La propuesta retoma uno de los clásicos más valorados por los fans de la marca y lo potencia en formato Grand.

Está elaborada con pan XL, carne 100% vacuna, bacon, queso cheddar, lechuga fresca, tomate, cebolla y una salsa icónica, logrando una combinación equilibrada y contundente. La Grand Feat Clubhouse está disponible en versiones doble, simple y pollo.

Al igual que todos los productos de McDonald’s, esta hamburguesa se prepara con ingredientes de proveedores locales y cumple con estrictos estándares de seguridad y calidad, desde el origen hasta su preparación en los restaurantes.

Esta vez, el concepto de “feat” también se refleja en la campaña de lanzamiento, que une a dos referentes de distintas generaciones y universos: Emilia Mernes, una de las artistas pop más influyentes del país, y Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino.

Del origen a la mesa: la calidad es el ingrediente principal

El 95% de los insumos de McDonald’s en Argentina son de proveedores locales, lo cual permite impulsar y dinamizar la economía nacional. Con ingredientes provenientes de 11 provincias, la compañía garantiza la calidad de su menú. Los productos se originan en las mejores tierras del país, dentro de una cadena de valor que prioriza la trazabilidad, las prácticas sostenibles y la colaboración con productores locales de tercera y cuarta generación.

En este sitio “Del origen a la mesa”, la compañía cuenta todos los detalles detrás de los vegetales, la carne, los lácteos, y sus inconfundibles papas fritas.

“En Salta, buscamos sorprender a nuestros clientes con productos de la más alta calidad y experiencias innovadoras. La nueva Grand Feat Clubhouse es una explosión de sabores con los mejores ingredientes. Dos mundos que se unen y que sabemos que a los fanáticos les va a encantar. ¡Los esperamos en nuestros locales para compartir con amigos y en familia!”, aseguró Mario Cemino, operador de McDonald’s en la provincia.

Con este lanzamiento, McDonald’s continúa apostando por propuestas que combinan calidad, sabor y cultura, acercando nuevas opciones a sus clientes en Salta y en todo el país.