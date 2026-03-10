PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Mojtaba Jamenei
Irán
Donald Trump
Javier Milei
Misiones
Banco Macro
Clima en Salta
Mariano Iúdica
Moria Casán
Metán
Mojtaba Jamenei
Irán
Donald Trump
Javier Milei
Misiones
Banco Macro
Clima en Salta
Mariano Iúdica
Moria Casán
Metán

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Metán: un fuerte temporal provoca inundaciones e hizo colapsar un puente

El agua ya ingresó a las viviendas en distintos sectores de la ciudad. Colapsó un canal en el barrio El Jardín y provoca numerosos inconvenientes.

Adrián Quiroga

Martes, 10 de marzo de 2026 00:13

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un fuerte temporal que azota desde anoche a San José de Metán convirtió las calles en verdaderos ríos y vecinos reportan que el agua ya ingresó a algunas viviendas en la calle Islas Malvinas y en los barrios Los Sauces y 20 de Junio, entre otros.

En estos momentos otra vez colapsa el canal ubicado en la calle santa rosa. El agua está pasando por arriba del puente que destruyó un temporal anterior que se encuentra sobre la calle Los Platanos.

Con anterioridad una correntada rompió defensas y se llevó gran parte de la calle Santa Rosa, frente a la plazoleta del barrio 157 Viviendas. Otra vez esa zona está muy complicada por el temporal que se registra en estos momentos.

Una máquina que dejaron en el sector corre riesgo de ser arrastrada. En esa zona también hay mucha agua en la ruta nacional 9/34, en el tramo urbano de Metán

 

Ya hay viviendas inundadas en la calle Islas Malvinas, en los barrios Los Sauces y 20 de Junio, entre otros. Trabajan personal de la Municipalidad de Metán, bomberos y la Policía.
 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD