Reforma política
medio oriente en guerra
Torneo Apertura de Hockey
Boxeo
Champions League
argentina españa
crecida del Bermejo
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente
Policiales

Robó la batería de un auto y lo identificaron

Ocurrió en octubre, en calle Alvear al 500, de Salta capital.
Martes, 10 de marzo de 2026 01:10
El ladrón pudo ser identificado por las cámaras.

Cámaras de seguridad permitieron identificar a un hombre acusado de sustraer la batería de un auto. Se pudo identificar al acusado quien habría actuado en complicidad con otra persona. Habría forzado el capó y dañado el cableado para concretar la maniobra.

El fiscal penal 2 interino, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a un hombre de 33 años como presunto autor del delito de robo simple. El damnificado presentó una denuncia informando que el pasado 25 de octubre, alrededor de las 4 de la madrugada, le sustrajeron la batería de su vehículo marca Fiat Palio, que se encontraba estacionado frente a su domicilio en calle Alvear al 500, en la ciudad de Salta.

Según surge de la investigación, el sospechoso habría forzado el capot del automóvil para acceder al compartimiento del motor y sustraer la batería, dañando además el cableado para retirarla. La investigación incluyó la recopilación de informes policiales, pruebas fotográficas y soportes magnéticos, así como el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron reconstruir la secuencia del hecho e identificar al presunto autor.

De acuerdo con las filmaciones, el imputado habría actuado junto a una segunda persona que realizaba tareas de "campana", mientras él manipulaba el vehículo y concretaba la sustracción del elemento. Las cámaras también permitieron seguir el recorrido de ambos tras el hecho por distintas calles de la zona.

 

 

