Robó la batería de un auto y lo identificaron

Cámaras de seguridad permitieron identificar a un hombre acusado de sustraer la batería de un auto. Se pudo identificar al acusado quien habría actuado en complicidad con otra persona. Habría forzado el capó y dañado el cableado para concretar la maniobra.

El fiscal penal 2 interino, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a un hombre de 33 años como presunto autor del delito de robo simple. El damnificado presentó una denuncia informando que el pasado 25 de octubre, alrededor de las 4 de la madrugada, le sustrajeron la batería de su vehículo marca Fiat Palio, que se encontraba estacionado frente a su domicilio en calle Alvear al 500, en la ciudad de Salta.

Según surge de la investigación, el sospechoso habría forzado el capot del automóvil para acceder al compartimiento del motor y sustraer la batería, dañando además el cableado para retirarla. La investigación incluyó la recopilación de informes policiales, pruebas fotográficas y soportes magnéticos, así como el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron reconstruir la secuencia del hecho e identificar al presunto autor.

De acuerdo con las filmaciones, el imputado habría actuado junto a una segunda persona que realizaba tareas de "campana", mientras él manipulaba el vehículo y concretaba la sustracción del elemento. Las cámaras también permitieron seguir el recorrido de ambos tras el hecho por distintas calles de la zona.