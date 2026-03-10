Irán amenaza con "expandir" la guerra con "misiles más potentes"

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió anoche al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Poco antes, Trump había asegurado que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea".

"El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica", subrayó la nota.

Sobre los misiles, la Guardia Revolucionaria aseguró que estos son "ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada".

Estrecho de Ormuz

Las fuerzas iraníes también se refirieron a la situación en el estrecho de Ormuz, del que Trump dijo estar considerando "tomar el control" y señaló que por el mismo ya están transitando buques.

"(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes", sostuvo la nota.

la Guardia Revolucionaria reiteró su amenaza de que, si EEUU e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso".

"Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", subrayó el cuerpo militar de elite.

Contra el régimen iraní

Por su parte, el Ejército israelí lanzó anoche otra "gran oleada" de ataques contra "objetivos del régimen iraní" en Teherán, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

Las autoridades militares ya habían anunciado al mediodía otra tanda de ataques "a gran escala", contra infraestructura del régimen de los ayatolás en Teherán, Isfahán y el sur de Irán.

Horas antes, una ronda de ataques del Ejército de Israel bombardeó el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

Un hombre murió en Tel Aviv por un ataque iraní.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo ayer en una comparecencia que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el inicio de la guerra, que ha cumplido ya más de una semana.

Ayer, la fuerza aérea israelí anunció que sumaba 400 objetivos militares alcanzados del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas, según las FDI.

También atacó ayer por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes.