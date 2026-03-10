Más oportunidades para estudiar Educación Física: UCASAL abre el turno vespertino

En una sociedad cada vez más consciente de la importancia del movimiento, la salud y el bienestar integral, la Educación Física se consolida como una de las profesiones con mayor impacto social. Desde la promoción de hábitos saludables hasta el acompañamiento en procesos educativos, deportivos y recreativos, los profesionales del área cumplen un rol importante en la formación de personas y comunidades más activas.

En ese contexto, la formación académica de quienes eligen este camino adquiere un valor central. La combinación entre preparación pedagógica, conocimiento del cuerpo humano y experiencia práctica en ámbitos deportivos es hoy una de las claves para responder a los desafíos actuales del campo educativo y del deporte.

Pensando en ampliar las posibilidades de acceso a esta formación, la Escuela Universitaria de Educación Física de la Universidad Católica de Salta incorporó recientemente una nueva opción de cursado: el turno vespertino del Profesorado de Educación Física. La iniciativa surge con el objetivo de acompañar a quienes desean estudiar la carrera pero, por distintas razones, no pueden hacerlo en horario matutino.

El nuevo horario también presenta ventajas vinculadas al uso de los espacios del campus. Durante la franja vespertina, muchas de las instalaciones deportivas cuentan con mayor disponibilidad, lo que permite optimizar las prácticas y el desarrollo de las actividades propias de la carrera.

La propuesta se suma a una trayectoria académica que busca formar profesionales preparados para desempeñarse en distintos ámbitos del deporte, la educación y la promoción de la salud.

“Sin lugar a dudas es la casa de formación con mayor calidad educativa, no solamente por la infraestructura sino también por la historia. La Universidad como tal tiene una oferta de internacionalización, y tiene una oferta de extensión, que define justamente el perfil del egresado universitario”, explicó el Lic. Esp. John Heitmann, director de la Escuela Universitaria de Educación Física.

De esta manera, la incorporación del turno vespertino busca ampliar oportunidades para quienes desean formarse en el campo de la Educación Física, en un momento en el que la actividad física, el deporte y la educación del cuerpo ocupan un lugar cada vez más relevante en la agenda social.

Más información: https://www.ucasal.edu.ar/carrera/nivel/carreras-grado/profesorado-en-educacion-fisica

https://www.ucasal.edu.ar/contenido-sitio/unidad-academica/escuela-universitaria-de-educacion-fisica/mas-oportunidades-para-estudiar-educacion-fisica-ucasal-abre-el-turno-vespertino



