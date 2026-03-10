Declararon culpables a la “narcomodelo” y a su pareja por transportar 15 kilos de marihuana

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta declaró culpables a Martina Oliva y a Joaquín Tolaba por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en el marco de una causa vinculada al traslado de 15 kilos de marihuana desde la ciudad de Orán hacia la capital salteña.

El hecho ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando ambos fueron detenidos durante un operativo realizado en el acceso a la ciudad de Salta. La investigación estableció que la droga era transportada desde la frontera norte y que en la maniobra participaban varios vehículos.

Por este mismo caso ya fueron detenidas, imputadas y condenadas otras cinco personas que integraban la organización dedicada al traslado del estupefaciente.

La audiencia de este martes se reanudó con la posibilidad de que los acusados pronunciaran sus últimas palabras antes de la deliberación del tribunal. En ese momento, Tolaba optó por no realizar ninguna declaración.

Oliva, en cambio, reiteró su inocencia. Señaló que el día del hecho viajaba hacia la ciudad de Salta para inaugurar un local de venta de ropa y explicó que las transferencias bancarias que figuran en la causa fueron realizadas por pedido de quien entonces era su pareja, Joaquín Tolaba.

Tras analizar las pruebas y los planteos de las partes, el tribunal resolvió declarar responsables de los delitos que se los acusaba. La pena se conocerá este jueves.