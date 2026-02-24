PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
24 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Minería en Salta
Nicolás Keenan
campaña antigripal
nevadas en EEUU
Martina Oliva
OSO DE ANTEOJOS
Minería en Salta
Nicolás Keenan
campaña antigripal
nevadas en EEUU
Martina Oliva
OSO DE ANTEOJOS

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Comienza el juicio contra la narcomodelo Martina Oliva, exMiss Orán

La ex reina de belleza y su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba, están imputados por integrar una organización que trasladaba marihuana desde San Ramón de la Nueva Orán hacia la capital salteña. Podrían enfrentar penas de entre 6 y 20 años de prisión.
Martes, 24 de febrero de 2026 09:25
Comenzó el juicio por supuesto narcotrafico
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este martes por la mañana se dio inicio al juicio oral contra Martina Oliva, conocida por haber sido Miss Orán, y su pareja Gustavo Joaquín Tolaba, ambos acusados de narcotráfico. El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 1.

La defensa -según manifestó a la prensa- buscará demostrar la inocencia de su clienta. 

Según la acusación, Oliva y Tolaba habrían formado parte de una organización dedicada al traslado y comercialización de marihuana desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán hacia la ciudad de Salta, donde la droga era distribuida en distintos puntos del norte provincial.

La ex reina fue detenida el 5 de febrero del año pasado durante un procedimiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el ex peaje Aunor, en el acceso a la capital salteña.

El juicio continuará en los próximos días con la incorporación de pruebas y la declaración de testigos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD