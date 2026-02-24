Hubo cortes de energía en zonas del Valle de Lerma y áreas rurales por las tormentas eléctricas

En el marco del alerta por tormentas fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que afecta a gran parte de la provincia incluyendo departamentos como Cerrillos, Rosario de Lerma y zonas aledañas, la empresa distribuidora EDESA informó la salida de servicio eléctrico en varias localidades, aunque el servicio quedó normalizado durante la tarde.

Según el comunicado oficial de la compañía, las líneas de abastecimiento resultaron afectadas, dejando sin suministro a parte de Cerrillos, Campo Quijano, zonas rurales de Rosario de Lerma y áreas cercanas. Equipos técnicos de EDESA se encuentran trabajando intensamente en el restablecimiento del servicio lo antes posible, aunque las condiciones climáticas y posibles complicaciones como postes afectados o caminos anegados pueden demorar las tareas.

Este tipo de interrupciones se enmarcan en los eventos meteorológicos intensos que azotan la región en las últimas semanas, con alertas amarillas activas por lluvias abundantes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Desde EDESA recomendaron a la población extremar las medidas de seguridad durante la tormenta:

Si ingresa agua al hogar, cortar inmediatamente el servicio eléctrico desde el interruptor general de la instalación.

Evitar todo contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.

No intentar retirar por cuenta propia objetos (como ramas o postes) que hayan caído sobre las líneas aéreas de energía.

Evitar circular por la vía pública en calles anegadas.

Permanecer a resguardo en un lugar seguro.

Para reportar problemas técnicos individuales o solicitar asistencia, los usuarios pueden comunicarse a través de los siguientes canales: