A días del inicio de clases, Educación advierte sobre el "Último Primer Día" y exige responsabilidad familiar

En la antesala del inicio de clases en la provincia, el Ministerio de Educación de Salta ajusta los últimos detalles no solo en materia pedagógica y de infraestructura, sino también frente a una práctica que se instaló con fuerza en los últimos años: el Último Primer Día (UPD).

En diálogo con El Tribuno, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, explicó que durante el verano “no se detiene la actividad” y que se trabajó intensamente en planificación, con eje en alfabetización, educación secundaria, convivencia escolar y mantenimiento de los establecimientos. “Creemos que llegamos bien, más allá de las dificultades del contexto y del trabajo articulado con los municipios para garantizar obras y mantenimiento”, afirmó.

Protocolos y acuerdos para el UPD

En relación específica al UPD, Becker indicó que el Ministerio viene analizando experiencias de otras provincias y mantuvo reuniones con directivos de colegios privados que ya tomaron medidas al respecto.

A partir de ese trabajo, se definieron dos líneas de acción principales: por un lado, la elaboración de un modelo de acuerdo de convivencia para trabajar con las familias antes del inicio de clases; y por otro, la implementación de un protocolo de actuación destinado a los equipos directivos.

“Queremos dotar de herramientas a las escuelas para intervenir cuando el alumno llega al establecimiento, pero también dejar en claro que hay situaciones que exceden a la institución educativa”, explicó.

En ese sentido, remarcó que prácticas como el consumo de alcohol, el vandalismo o los desmanes en la vía pública no pueden ser controlados exclusivamente desde la escuela. “Eso depende del compromiso de las familias”, resaltó.

El rol clave de las familias

El funcionario insistió en que el eje central de la estrategia es la corresponsabilidad entre la escuela y el hogar. “Nosotros podemos fijar reglas dentro del establecimiento, pero hay ámbitos que se nos escapan. Parte de educar también es poner límites y enseñar qué es razonable en la vida social”, sostuvo.

Además, advirtió sobre episodios ocurridos en años anteriores, como daños a espacios públicos y monumentos, que generaron preocupación en la comunidad. “Se trata de bienes que son de todos los salteños y que forman parte de nuestra identidad”, remarcó.

En esa línea, Becker señaló que el éxito de cualquier protocolo dependerá del compromiso real de las familias. “Las sanciones por sí solas no resuelven el problema si no hay un acuerdo previo de convivencia que se respete”, afirmó.

Circulares y medidas en análisis

El Ministerio enviará en los próximos días una circular a las instituciones educativas tanto públicas como privadas con los lineamientos del protocolo y el modelo de acuerdo con las familias.

Respecto a posibles sanciones, Becker aclaró que en el sistema público la potestad disciplinaria tiene canales propios y que actualmente se trabaja en un enfoque centrado en la responsabilidad civil. “No se puede recibir a un alumno en condiciones que no garanticen su seguridad ni la de sus compañeros”, explicó.

No obstante, evitó adelantar detalles específicos, ya que las medidas aún se encuentran en análisis jurídico dentro de la cartera educativa.

Un fenómeno que creció con las redes

Sobre el origen del UPD, el funcionario lo vinculó con la expansión de prácticas a través de redes sociales. “Son conductas que probablemente comenzaron en grandes centros urbanos y se fueron replicando en todo el país”, indicó.

En ese proceso, advirtió, se terminó desvirtuando el sentido original de la celebración. “Es positivo festejar que un estudiante llegue al último año, en un contexto donde hay deserción escolar. Pero el problema es cuando eso se transforma en situaciones de riesgo, consumo de alcohol o vandalismo”, señaló.

El valor de llegar al último año

Becker puso énfasis en resignificar el último primer día como un logro educativo. “Es motivo de orgullo porque implica que un joven puede proyectar su futuro, continuar estudios o insertarse en un mercado laboral cada vez más exigente”, afirmó.

Sin embargo, alertó que los excesos opacan ese logro y pueden generar consecuencias graves tanto para los estudiantes como para la sociedad.

“Hay colegios que organizan desayunos y actividades positivas. Nadie está en contra de celebrar, pero tiene que hacerse con responsabilidad, sin poner en riesgo a nadie”, agregó.

El posicionamiento de colegios privados

En paralelo, nueve instituciones privadas de Salta difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron que no avalan el UPD en las condiciones en que suele realizarse.

Los colegios Belgrano, Escuela del Cerro, Santísima Trinidad, San Alfonso, San Marcos, Santa Catalina de Bolonia, San Pablo, Santa Teresa de Jesús e Instituto Uzzi College advirtieron que no acompañarán festejos que comprometan la seguridad de los estudiantes ni el normal desarrollo de las clases.

En el documento, también pidieron a las familias garantizar que los estudiantes asistan “descansados y en óptimas condiciones” y remarcaron que aplicarán sus reglamentos internos. “Es cuidado, no solo sanción”, señalaron.

Más de 350 mil alumnos inician las clases

Finalmente, Becker confirmó que más de 350.000 alumnos iniciarán el ciclo lectivo en los niveles obligatorios en Salta, dentro de una matrícula total que supera los 450.000 estudiantes.

Asimismo, advirtió sobre otro desafío estructural: la caída de la natalidad. “Es un fenómeno que impactará en el sistema educativo en los próximos años y que ya estamos analizando para mejorar la calidad educativa”, finalizó.