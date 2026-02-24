Hallaron sin vida al joven de General Güemes que era intensamente buscado

El joven Gabriel fue hallado sin vida este martes por la mañana en General Güemes, tras varios días de intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad. Según se informó, el joven habría decidido terminar con su vida.

La confirmación oficial fue brindada por el comisario Burgo, jefe de la Unidad Regional 7, quien expresó sus condolencias a la familia y señaló que el caso quedó a disposición de la Justicia de Salta Capital. En el operativo participaron efectivos policiales, la Sección Canes, personal de la Brigada de Investigaciones con drones, baqueanos y numerosos vecinos que colaboraron de manera voluntaria.

Según se informó, el lugar del hallazgo fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y se dio intervención al médico forense para los estudios pertinentes. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, mientras se esperan los resultados que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.