Aseguran que Juliana Awada y el rey Felipe viven un intenso romance

A principios de este 2026, Juliana Awada confirmó la noticia de su separación de Mauricio Macri tras 15 años de matrimonio y una hija en común. De inmediato, la empresaria textil había sido vinculada con un aristócrata europeo, pero ese rumor con el correr de las semanas se fue evaporando. Sin embargo, este lunes 23 de febrero, Rodrigo Lussich en Intrusos (América) fue el portador de una verdadera bomba internacional: la exesposa del dirigente político habría iniciado un apasionado romance con el rey Felipe VI.



La noticia fue confirmada en Intrusos. De acuerdo con la información propiciada por Rodrigo Lussich en el programa de espectáculos, Juliana Awada habría iniciado un noviazgo con el rey Felipe VI quien transitaría una “separación sin papeles” con Letizia Ortiz. Al parecer, una vez que anunció su ruptura con el expresidente de la Nación, la ex primera dama comenzó a mantener un estrecho vínculo con el monarca español. En este marco, la periodista Paula Varela, señaló que Awada siempre caminó “como una reina”. Ante esto, el conductor, sumo: “Juliana previo a Macri tuvo a su hija con ´el conde´ (el empresario belga Bruno Barbier)”.

En paralelo, en el viejo continente, las versiones de la separación entre el monarca y la reina Letizia ya son moneda corriente en la prensa española y, con el correr del tiempo, cada vez más se van asentando los rumores del fin de su matrimonio. Entre versiones de un presunto engaño de la royal al padre de la princesa Leonor y de la Infanta Sofía, ahora es el hijo de la emérita reina Sofía quien da un revés sentimental. Tal es así que estaría preparando el anuncio de su divorcio, una vez que su hija cumpla la mayoría de edad.

Si bien expertos en la corona vienen sosteniendo desde hace largo tiempo que entre los reyes de España existiría un quiebre matrimonial hace más de una década, lo cierto es que, una vez que la diseñadora comunicó su separación de Mauricio Macri, estas especulaciones comenzaron a tomar forma a tal punto de filtrarse su supuesto romance con Felipe VI. “Esto tiene que ver con una crisis terminal en la monarquía europea, en la española precisamente. Ya estarían separados Letizia y Felipe, pero están esperando que sus hijas sean mayores. Él es un tipo pintón, es un demonio”, insistió el comunicador.

Fuente: Caras