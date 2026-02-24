PUBLICIDAD

capturado
Cafayate
Grand Bourg
pagos a jubilados
Pobreza en Argentina
Femicidio en campo quijano
Estafas
casos de chikungunya
Salta

Ultimo primer día: nueve colegios de Salta fijaron postura y no lo avalan

Las instituciones advirtieron que no avalan festejos que puedan poner en riesgo la seguridad de los alumnos ni afectar el normal desarrollo de la primera jornada de clases

Carlos Padilla
Martes, 24 de febrero de 2026 10:07
Cada año, el llamado “Último Primer Día” (UPD) vuelve a instalarse en la previa del inicio de clases para los estudiantes que comienzan 5° año del secundario. La modalidad, que suele incluir festejos nocturnos antes de la primera jornada escolar, genera adhesiones entre los jóvenes pero también preocupación en el ámbito educativo.

En Salta, nueve instituciones educativas difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo a esta práctica. El documento, firmado por los colegios, deja en claro que “no avalan ni comparten” el UPD y advierte sobre los riesgos que puede implicar tanto para la integridad de los estudiantes como para el clima institucional en el inicio del ciclo lectivo.

 

 

 

En el texto, las autoridades reconocen que el último año tiene un valor emocional y simbólico importante para los alumnos, pero remarcan que eso no justifica modalidades de festejo que puedan poner en riesgo la seguridad o afectar el normal desarrollo de la jornada escolar.

Según el comunicado difundido, las instituciones educativas firmantes son:

  • Colegio Belgrano

  • Escuela del Cerro

  • Santísima Trinidad

  • Colegio San Alfonso

  • Colegio San Marcos

  • Colegio Santa Catalina de Bolonia

  • Colegio San Pablo

  • Colegio Santa Teresa de Jesús

  • Instituto Uzzi College

 

Entre los puntos establecidos, las instituciones subrayan la “responsabilidad adulta”, solicitando a las familias que se aseguren de que sus hijos asistan el primer día “descansados y en óptimas condiciones”. También recuerdan que cada colegio aplicará sus reglamentos internos para resguardar el bienestar general.

Además, aclaran que el objetivo no es castigar, sino prevenir y acompañar a los jóvenes para que transiten su último año con madurez. “Es cuidado, no solo sanción”, señalan en el comunicado.

Finalmente, las instituciones convocan a trabajar en conjunto, familia y escuela, para que la Promoción 2026 pueda vivir un año especial y significativo, pero dentro de un marco de responsabilidad y respeto.dame 

