El acceso a Salta y tramos críticos de la 9 y 34, prioridad de la nueva concesión

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que incluye más de 3.900 kilómetros de rutas en todo el país y que, en el caso del norte argentino, abarca el tramo Santiago del Estero–Tucumán–Salta–Jujuy. Para la provincia, la medida implica la concesión de sectores estratégicos de las rutas nacionales 9 y 34, con obras de mantenimiento, mejoras obligatorias y la vuelta del peaje.

La Resolución 174/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y activa el proceso licitatorio nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III. Con esta instancia, la Red Federal de Concesiones entra en su fase final y superará los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país.

En diálogo con Radio Salta, el titular de Vialidad Nacional en la provincia, Federico Casas, calificó la medida como "una gran noticia para la provincia de Salta". "Creo que es una gran noticia para la provincia de Salta el haber conseguido que se formalice esta idea que ya viene trabajándose desde Nación en casi nueve mil, diez mil kilómetros de rutas nacionales", afirmó.

En el caso salteño, la concesión abarcará la ruta nacional 9 desde el ingreso por La Candelaria, pasando por Rosario de la Frontera y Metán, hasta General Güemes y el límite con Jujuy en el río Las Pavas. A eso se suma un punto clave: el acceso a la ciudad de Salta desde la rotonda de Torzalito.

"Y esto es lo novedoso: se agrega todo lo que es el acceso a la ciudad de Salta, desde la rotonda de Torzalito hasta la llegada a nuestra ciudad, que en algún momento supo tener concesión con peaje y que desde 2012 o 2013 se suspendió y realmente necesita una urgente intervención", explicó Casas.

"Tenemos el acceso principal a la sexta ciudad del país en un estado muy malo de presentación y que necesita una urgente intervención. El estado es malo, esto hay que reconocerlo", sostuvo.

Las obras

Según detalló, los pliegos contemplan que las primeras tareas del concesionario estarán orientadas a recuperar la transitabilidad.

"La primera tarea que tienen que hacer los concesionarios es la recuperación de la transitabilidad. Va a incluir conservación mejorativa, bacheo profundo, desmalezado, repintado de la señalética horizontal y nueva colocación de señalética vertical", enumeró.

El foco estará puesto en los sectores más críticos: el acceso a Salta, el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán, y algunos sectores entre Metán y Torzalito. Esas intervenciones deberán ejecutarse en los primeros seis a ocho meses de contrato.

Plazos

Casas estimó que en los próximos 20 a 30 días se confirmarán formalmente los pliegos y fechas de apertura de sobres. Luego vendrá el proceso de evaluación de ofertas.

"Si tomamos como referencia la etapa uno, que ya fue adjudicada, estimamos que a mitad de año ya tendremos el oferente confirmado y adjudicado, y las tareas en inicio", indicó.

El plazo mínimo de concesión será de 10 años, con posibilidad de extenderlo por cinco más, según la propuesta que presente cada empresa.

La vuelta del peaje es uno de los puntos que más inquietud genera. Casas explicó que el valor dependerá de las ofertas, pero dio un rango estimativo en base a antecedentes.

"Hay una referencia que habla de entre 2.000 y 3.500 pesos, más o menos, son los rangos que se están manejando si uno toma antecedentes de otras licitaciones similares", señaló.

El peaje será un sistema sin barrera

En cuanto al esquema de cobro que tendrán los peajes en los tramos salteños, Federico Casas anticipó que se implementará un sistema de telepeaje sin barreras.

"Va a haber un sistema de tecnología avanzada. Uno ni siquiera va a tener que parar a pagar. Son sistemas free flow que se están exigiendo en la instalación", detalló.

Además, aclaró que no se pagará doble peaje en el mismo recorrido. "Cuando uno vaya desde Salta hasta Metán no va a pagar dos veces. Va a pagar solamente en el primer peaje que cruce. Y viceversa, si viene desde el sur y abona en Cabeza de Buey, ya no abonará en el acceso a la ciudad de Salta", explicó.

El acceso a Salta registra entre 14.000 y 14.500 vehículos diarios, según los últimos censos. "Es un volumen de tránsito muy importante. Cuando se superan los 10.000 vehículos por día, ya se trata de volúmenes que exigen autopista, como la que tiene hoy el acceso a Salta, pero que fue hecha hace más de 20 o 25 años y requiere inversiones para su recuperación", afirmó Casas.

Contexto macroeconómico y modelo sin subsidios Consultado sobre la demora en el lanzamiento, el funcionario vinculó la decisión al contexto económico nacional.

"Para llevar adelante estas licitaciones tiene que haber una macroeconomía que garantice capacidad crediticia y que atraiga inversión privada. Hoy el contexto es más propicio, con un riesgo país por debajo de los 500 puntos y mayor estabilidad", sostuvo.

El nuevo esquema elimina subsidios estatales y reemplaza el financiamiento público por inversión privada. Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar y controlar los contratos.

El objetivo, según el parte oficial, es mejorar estándares de operación y mantenimiento, optimizar la seguridad, fortalecer la conectividad y generar beneficios concretos para las economías regionales.

En otro tramo de la entrevista, Casas informó que, pese a las intensas lluvias del fin de semana, las rutas nacionales en la provincia se encuentran habilitadas con precaución.

"La ruta 51 ya está habilitada. La 68 también se puede circular, aunque en algunos sectores hay agua sobre la calzada. Tenemos tránsito restringido a media calzada pasando Rosario de la Frontera hacia Tucumán por erosión en una alcantarilla, pero se puede circular con precaución", precisó.