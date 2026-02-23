PUBLICIDAD

24 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Metán
Ministerio de Seguridad de la Nación
Copa Argentina 2026
Partido Justicialista de Salta
Boca en Salta
"Boca viene a alimentar el sueño de miles de chicos y chicas"

El presidente de la Agencia Provincial de Deportes, Sergio Chibán, destacó la nueva visita del xeneize a nuestra provincia.
Martes, 24 de febrero de 2026 01:15
La llegada de Boca Juniors a Salta para jugar por los 32avos de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, volvió a generar grandes expectativas en los miles de fanáticos que colmarán esta noche el estadio Padre Martearena.
Pero lo cierto es que no solo es parte de la pasión por el equipo más popular de la Argentina, sino que trae aparejado un movimiento generalizado en lo económico y turístico, pero principalmente en lo social.
En ese sentido, uno de los principales gestores de la visita del xeneize, el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, resaltó que "cuando un club como Boca Juniors viene a Salta, no viene solo a jugar un partido. Viene a alimentar el sueño de miles de chicos y chicas que entrenan todos los días en nuestros clubes de barrio".
El funcionario provincial, muy conocedor del fútbol en la participación de los torneos de nuestra provincia y nacionales, destacó además que "si queremos que nuestros chicos crean que pueden llegar lejos, tenemos que traerles el fútbol grande cerca".
Chibán hizo hincapié y destacó que "es el espíritu deportivo encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz para seguir colocando a Salta en el permanente contexto nacional con las principales disciplinas.

 

