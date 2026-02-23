Salta se vistió de azul y oro para jugar por Copa Argentina

Se viene la fiesta. Boca se enfrentará esta noche con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina, a partir de las 21.15 en lo que promete ser una verdadera noche de fútbol en el estadio Martearena. Se podrá ver a través de TyC Sports y el árbitro será Facundo Tello.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura, mientras que en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Pero lo cierto es que cuestionado y silbado por la gente, Claudio Úbeda logró una vida más con el empate ante Racing en la Bombonera. El DT sabe que no cuenta con margen de error y ayer probó con una formación alternativa para esta noche. Sería el estreno de Ádam Bareiro, recién llegado.

Enfrentar a un equipo del Torneo Federal A le brinda al Sifón la posibilidad de darles descanso a varios de los titulares en vísperas de una intensa seguidilla que podría ser decisiva para lo que viene.

Aunque Agustín Marchesín es titular y referente, en el ensayo de ayer el arco estuvo en manos de Leandro Brey. En el fondo, la lesión de Juan Barinaga deja el lateral derecho para que se lo disputen Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito, que podría jugar su segundo partido en Primera División.

Además, será la chance de los centrales suplentes de sumar minutos. El presente de Lautaro di Lollo y Ayrton Costa no es el mismo que a fines de 2025 y por eso Nicolás Figal y Marco Pellegrino tendrán una gran oportunidad, más allá de que enfrente tendrán un rival de menor envergadura. En el lateral izquierdo, en tanto, estará Malcom Braida, casi sin minutos desde su llegada al club.

En tanto, para el centro de la mitad de la cancha no hay muchas alternativas. Las lesiones llevaron a que Milton Delgado sea una fija. Si Úbeda mantiene lo que probó hoy, A su lado estarán Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

En tanto, en ataque se dará el estreno de Ádam Bareiro con la camiseta de Boca, y será secundado por Ángel Romero de un lado y Lucas Janson del otro. En un partido en el que se espera que haya un dominio absoluto, con posesión casi exclusiva, el Sifón apuesta a tres nombres de experiencia.

Las probables formaciones



Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Ádam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.