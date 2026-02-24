El diputado Exeni garantizó el tratamiento del hijo de Matías

Luego de dos días de intensa búsqueda y difusión en redes sociales, el diputado provincial Omar Exeni logró dar con el paradero de Matías y anunció que se hará cargo del tratamiento integral de su hijo, quien necesita atención especializada.

Apenas se confirmó el encuentro, Exeni informó públicamente que asumiría el compromiso de acompañar a la familia y garantizar un abordaje interdisciplinario para el niño, con un equipo compuesto por fonoaudióloga, psicólogo, psicopedagoga y neuróloga.

Este lunes, Omar Exeni se reunió con Matías y su hijo, Alexander, en el centro privado CETIS. Allí se confirmó que el próximo viernes el niño tendrá su primer turno para iniciar el proceso de diagnóstico y posterior tratamiento con el equipo interdisciplinario integrado por fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga y neuróloga. De esta manera, comenzará formalmente el acompañamiento profesional que se extenderá durante todo el año.

Durante la jornada también se conoció que la esposa de Matías cuenta con cobertura del IPS, por lo que ya se iniciaron las gestiones necesarias para que la familia pueda activar la obra social. Esto permitirá garantizar la compra mensual de la medicación para la epilepsia y sostener el tratamiento del menor.

Exeni expresó además su agradecimiento a todos los salteños "por su inmenso corazón" y destacó el gesto solidario del ministro de Gobierno, Ignacio "Nacho" Jarsún.

Importante trabajo

Asimismo, señaló que junto a Nacho Jarsún, Franco Hernández (intendente de Tartagal) y con el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, vienen trabajando activamente en estas problemáticas vinculadas al déficit de neurodesarrollo y adelantó que recorrerán el interior de la provincia para acercar diagnósticos y acompañamiento a más familias.

El diputado Omar Exeni viene desarrollando desde hace años una tarea sostenida en el acompañamiento de niños con distintos diagnósticos, no solamente en casos de autismo y tartamudez, sino también en otras condiciones que requieren atención interdisciplinaria y seguimiento constante.

