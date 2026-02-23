El campo de juego y el estadio, digno para recibir a todos los grandes

El calor, las lluvias y el constante uso del campo de juego y sus instalaciones, no fueron una barrera para un trabajo constante en el coloso de Salta, que esta noche recibirá a Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina.

Y ante tanta expectativa, el principal responsable del estadio, Ramiro Schiavonni, resaltó a El Tribuno que "la verdad que venimos trabajando ya de la jornada anterior de Copa Argentina, que fue el 11 de febrero pasado y solo había quedado pendiente el recondicionamiento de aires acondicionados en lo que es la cabina de prensa. Tambien se reemplazaron a nuevo los aires acondicionados en los vestuarios".



"Además, el trabajo mancomunado que realizamos con la Agencia Provincial de Deportes nos permitió "trabajar en la nivelación y la fertilización que necesita para llegar en el color y en las condiciones óptimas para recibir a Boca", insistió.

Schiavonni resaltó que "las inclemencias no favorecen para nada, pero el estadio tiene un buen drenaje, hoy estamos en condiciones excelentes de recibir el evento".

"El estadio está en condiciones de cualquier estadio de primer nivel de la Argentina para recibir a Boca", concluyó.