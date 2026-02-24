Minería: impulsan más empleo local

El intendente de Sergio Ramos encabezó ayer una reunión clave junto al secretario de Minería de la Provincia, Gustavo Carrizo, la senadora departamental Leonor Minetti y funcionarias de áreas estratégicas del municipio, con el objetivo de fortalecer la inserción de mano de obra local en el creciente sector minero.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la actual demanda de perfiles técnicos que requiere la actividad, especialmente en el marco de los proyectos de litio y plata que se desarrollan en la provincia.

Uno de los ejes centrales fue la capacitación específica y continua. En ese sentido, se destacó el trabajo articulado que ya se viene realizando desde la gestión municipal y el Senado provincial con instituciones educativas técnicas de Rosario de Lerma y Campo Quijano, la UPATECO y el Ministerio de Educación de la Provincia. El objetivo es generar instancias de formación adaptadas a las necesidades actuales del sector, promover prácticas profesionalizantes y garantizar que la capacitación continúe incluso una vez que los trabajadores ya estén insertos en la actividad.

Además, se planteó la necesidad de fortalecer vínculos con empresas y empresarios vinculados a la minería, ampliando oportunidades para proveedores locales y promoviendo el desarrollo de servicios asociados a la cadena productiva.

En ese marco, la senadora Minetti propuso la realización de un taller de empleabilidad con la participación directa de empresas del sector, iniciativa que fue bien recibida por los presentes y comenzará a planificarse en el corto plazo.