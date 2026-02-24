PUBLICIDAD

24 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Ministerio de Seguridad de la Nación
Copa Argentina 2026
Partido Justicialista de Salta
Boca en Salta
Boca en Salta
Boca en Salta
Minería en Salta
Comercios salteños
Comercios salteños
Policiales

Fue asesinado durante una pelea: 4 detenidos, entre ellos, un policía

La víctima, de 38 años, fue hallada sin vida con una herida en el cuello dentro de una estación de servicio. Los cuatro detenidos presentan lesiones de arma blanca y permanecen internados bajo custodia.
Martes, 24 de febrero de 2026 01:15
El lugar donde ocurrió la pelea fatal.
Un hombre fue asesinado durante una pelea en la localidad bonaerense de Lanús y por la agresión cuatro personas fueron detenidas, entre ellas, un efectivo policial, mientras que entre los aprehendidos hay varios heridos de gravedad que se encuentran internados.

El hecho ocurrió este domingo cuando personal de la Comisaría Lanús 3° fue alertado por una pelea dentro de una estación de servicio en el cruce de las calles Teniente Coronel Jorge Obón y Coronel Lucero, Lanús, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando los efectivos arribaron al lugar observaron a varios hombres que confrontaban, por lo que procedieron a la aprehensiones de Z.G.O. (26) y E.D. (30). Este último tenía en sus manos un cuchillo tipo navaja y presentaba una herida de arma blanca en el tórax y brazo izquierdo, con riesgo de vida.

Asimismo, en el lugar se constató la presencia de otros sujetos que también participaban de la gresca. Uno fue identificado como Z.D.M. (28), quien tenía una herida en el cuello y dos en el torso y su vida corría riesgo.

Se suma a la lista también A.F. (30), quien se desempeñaba como efectivo de la Policía de Prevención Local (UPPL) y tenía una herida en la pierna. Todos los lesionados fueron derivados al Hospital Evita de Lanús.

Víctima fatal

Tras las aprehensiones y traslados, en la estación de servicio se halló a un hombre muerto que fue identificado como J.F.S. (38) y que tenía una herida de arma blanca en el cuello.

En el lugar se incautó un cuchillo, una moto y un auto. Durante varios horas estuvieron presentes los peritos.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 Descentralizada de Lanús, que dispuso las detenciones de E.D. por homicidio y las de Z.D.M., A.F. y Z.G.O. por tentativa de homicidio.

Además, se dispuso la desafectación del efectivo policial involucrado y el Ministerio de Seguridad provincial le inició un sumario interno.

 

 

