Comienza el juicio contra la narcomodelo Martina Oliva, exMiss Orán

Este martes por la mañana se dio inicio al juicio oral contra Martina Oliva, conocida por haber sido Miss Orán, y su pareja Gustavo Joaquín Tolaba, ambos acusados de narcotráfico. El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal 1.

La defensa -según manifestó a la prensa- buscará demostrar la inocencia de su clienta.

Según la acusación, Oliva y Tolaba habrían formado parte de una organización dedicada al traslado y comercialización de marihuana desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán hacia la ciudad de Salta, donde la droga era distribuida en distintos puntos del norte provincial.

La ex reina fue detenida el 5 de febrero del año pasado durante un procedimiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el ex peaje Aunor, en el acceso a la capital salteña.

El juicio continuará en los próximos días con la incorporación de pruebas y la declaración de testigos.