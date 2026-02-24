Nuevo Casino Alberdi cierra febrero con premios millonarios y actividades para el público salteño

Nuevo Casino Alberdi transita los últimos días de febrero con una agenda de propuestas que combinan entretenimiento, premios y actividades abiertas al público, en un contexto marcado por la reciente entrega de importantes premios en la sala.

Entre las iniciativas destacadas, el mes llega a su tramo final con las últimas dos fechas de los sorteos en efectivo por ruleta, que ofrecen la posibilidad de ganar hasta $700.000 y se realizarán el 24 y 26 de febrero desde las 21. Esta dinámica permite a los asistentes participar mediante el giro de una ruleta digital, una propuesta que viene convocando semana a semana a nuevos participantes.

La programación continuará el 25 de febrero a las 21 con el Taller de Asesoramiento de Imagen y Colorimetría, a cargo de Juan Murillo. La actividad será gratuita, con cupos limitados y reserva previa. Durante el encuentro, los asistentes podrán acceder a herramientas prácticas para potenciar su estilo personal. Además, quienes participen recibirán un ticket de juego de $10.000 para utilizar esa misma noche en la sala.

Este cierre de mes se da en un contexto positivo para el casino, que durante los últimos días registró nuevos ganadores en máquinas tragamonedas. En ese sentido, Link King entregó un premio de $10.000.000, mientras que Legendary Sword superó los $18.000.000, generando expectativa entre los visitantes.

Actualmente, el total de pozos progresivos acumulados de la sala supera los $208.000.000, lo que mantiene el interés de los jugadores y atrae tanto a público local como a visitantes de la región.

Desde Nuevo Casino Alberdi destacaron que estas actividades buscan ofrecer alternativas de recreación y entretenimiento para distintos públicos, invitando a la comunidad a participar en los últimos días del mes.