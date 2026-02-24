Atención: la campaña antigripal comenzará el 11 de marzo

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, participó del primer encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Durante la jornada, los titulares de las carteras sanitarias de todo el país acordaron estrategias conjuntas frente al escenario epidemiológico actual, destacándose el inicio coordinado de la inmunización contra la gripe.

Uno de los anuncios centrales fue el adelantamiento de la Campaña Antigripal 2026, cuya fecha de inicio se fijó para el próximo 11 de marzo.

Esta medida responde a la aparición temprana de virus respiratorios y a la circulación de la variante de Influenza H3N2, con el fin de evitar cuadros graves y proteger la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Al respecto, el ministro Mangione destacó que "la decisión federal de adelantar la vacunación al 11 de marzo es clave para nuestra provincia. En Salta, la distribución de las dosis comenzará de inmediato una vez recibidas las partidas de Nación. Contar con un nuevo tablero de control nos permitirá, además, hacer un seguimiento mucho más preciso de las coberturas en cada localidad, optimizando cada recurso disponible".

Ejes estratégicos del encuentro:

Se informó que esta semana se completará la entrega de dosis antigripales adyuvantadas y para adultos, mientras que la próxima semana se recibirán las dosis pediátricas

Además, se trabajó en la adhesión de las jurisdicciones a los nuevos convenios de facturación y pago de prestaciones de PAMI, un paso fundamental para que los hospitales públicos salteños agilicen el cobro por servicios brindados a afiliados del instituto.

Asimismo, se abordó el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia mediante protocolos estandarizados para situaciones de desastre y el uso de sistemas de datos (ERMEHS) para evitar el desborde hospitalario.

Se presentó el nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, y se analizaron los avances en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que busca garantizar derivaciones en tiempos críticos (aproximadamente 45 minutos).

Finalmente, en la reunión se presentaron los resultados del estudio nacional sobre consumo de sustancias en estudiantes secundarios realizado en 2025 y se dieron detalles sobre el Sistema de Vigilancia de la Dirección Nacional del Cáncer para mejorar el seguimiento de pacientes.