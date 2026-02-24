La narcomodelo al banquillo: ordenan que comparezca en persona en el juicio

Con la primera audiencia realizada esta mañana, comenzó el juicio oral contra Martina Oliva y Joaquín Tolaba, acusados de transportar 15 kilos de marihuana desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán hacia Salta en febrero de 2025. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 1 y continuará el próximo martes con la presencia obligatoria de ambos imputados.

El tribunal está integrado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek. Por el Ministerio Público intervienen el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, mientras que las defensas son ejercidas por Sebastián García y Romero en representación de Tolaba y Rambert Ríos por Oliva.

Por publicaciones en las redes sociales

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el pedido de la fiscalía para que los acusados, señalados como responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, comparezcan personalmente en las audiencias. El planteo incluyó referencias a la situación procesal de Oliva, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, y a publicaciones recientes en redes sociales que, según el Ministerio Público, hacían vislumbrar un estado de ánimo que justificaba su presencia en la sala de audiencias.

El pedido no fue objetado por las defensas y el tribunal resolvió que tanto Oliva como Tolaba deberán asistir personalmente a la próxima audiencia.

Durante el alegato inicial, la fiscalía ratificó la acusación y sostuvo que ambos imputados tuvieron una participación activa en el traslado de la droga. Según la hipótesis acusatoria, la pareja integraba una organización dedicada al transporte de marihuana desde el norte provincial hacia la capital salteña.

El fiscal repasó el operativo realizado el 5 de febrero de 2025, cuando los acusados fueron detenidos en una camioneta en inmediaciones del ex peaje Aunor, mientras que un segundo vehículo que transportaba la droga intentó escapar y fue interceptado posteriormente tras una persecución.

La causa tuvo inicialmente siete imputados. Cinco de ellos ya fueron condenados mediante acuerdos con la fiscalía, mientras que Oliva y Tolaba optaron por ir a juicio oral.

Es que mientras cumple prisión domiciliaria, Oliva mantiene actividad en sus redes sociales, donde comparte imágenes familiares, de su vida cotidiana, reflexiones personales como "Todo pasa" y contenidos vinculados a su emprendimiento comercial.

En uno de sus mensajes más comentados expresó que el último año fue el más duro de su vida y que atravesó un proceso de aprendizaje personal. También compartió imágenes de fin de año acompañadas por la frase: "Un nuevo año es una nueva oportunidad para volver a creer".

Se abstuvieron de declarar



Hoy, tras los alegatos de apertura del juicio, ambos acusados, se abstuvieron de declarar. El primer testigo fue un investigador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que participó en el caso desde el inicio de la pesquisa, a fines de 2024. Durante su exposición describió tareas de inteligencia, seguimientos y análisis de comunicaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

La audiencia concluyó cerca de las 13.20 con un cuarto intermedio hasta la próxima semana, cuando continuará la recepción de testimonios y la producción de pruebas. En esa instancia, los dos acusados estarán frente al tribunal.

Ya hay cinco condenados

Cinco de los siete imputados en la causa ya fueron condenados mediante acuerdos de juicio abreviado. Entre ellos, José Burgos recibió una pena de 5 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; Roberto Carlos Leiton fue condenado a 4 años, mientras que Benjamín Michel Delgado recibió 7 años por transporte de droga agravado y resistencia a la autoridad. Además, Juan Alberto Romero fue sentenciado a 6 años de prisión, y Ángela Cuenca también recibió una pena de 6 años, en su caso bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Los únicos acusados que no aceptaron acuerdos con la fiscalía y decidieron enfrentar el juicio oral son Martina Oliva y Joaquín Tolaba, señalados por la acusación como presuntos organizadores de los traslados de droga desde Orán hacia la capital provincial.