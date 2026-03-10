PUBLICIDAD

Salta

Anta: el puente del arroyo Las Hacheras, en la ruta provincial 5, con riesgo de derrumbarse

Las crecientes desgastaron y rompieron un sector de la estructura. Recomiendan solamente el paso de vehículos menores. 

Adrián Quiroga
Martes, 10 de marzo de 2026 14:27

Escuchar esta nota - 00:00

El puente de un arroyo ubicado en el kilómetro 31 de la ruta provincial 5 está con serios riesgos de caerse, por lo que actualmente están desviando el tránsito de camiones en ese tramo que une las localidades de Las Lajitas, en el departamento de Anta, con Lumbreras, en el departamento Metán.

La Policía Vial de Metán verificó serios daños en la estructura en el puente del arroyo Las Hacheras y de inmediato desplegaron un operativo de prevención.
“Por ahora estamos recomendando que pasen vehículos como automóviles y camionetas porque está muy complicado y es riesgoso para camiones con acoplados”, dijo a El Tribuno, Renzo Rodas, jefe de la sección Seguridad Vial de Metán.

Justamente esa es una ruta estratégica de la producción por la que transitan muchos camiones a diario.

“El problemas es que se desplazaron dos bases de apoyo del puente debido a la creciente del arroyo por las tormentas. Por eso en la Policía Vial de Lumbreras ya se está recomendando que no circulen por esa zona vehículos de gran porte”, confirmó Rodas.
 

