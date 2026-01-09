PUBLICIDAD

Espectáculos

Luciano Castro, habló tras su infidelidad: "Es patético, me da vergüenza"

El actor reconoció que tiene patrones que le cuesta mejorar y dijo cómo continúa su relación con Griselda Siciliani.
Viernes, 09 de enero de 2026 16:28
Luego de que se filtraran los audios que Luciano Castro le envió a una mujer durante su estadía en España y que su pareja, Griselda Siciliani, contara cómo se siente con esta situación, el actor finalmente dio la cara.

Luciano Castro habló con Intrusos y reconoció su error: "Es patético, me da vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza. Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas".

"Está claro que hay cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar, es patético y absurdo cuando le tuve que contar a Griselda... Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y destruirlo", reconoció.

 

 

"Uno cree que es gracioso y es un estúpido. Tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando", agregó Castro, que remarcó que su tonada española fue "para ver si podés caerle en gracia a una pendeja".

Luego sorprendió al recordar la foto de sus partes íntimas que se viralizó hace unos años cuando se la envió a una mujer que no era su pareja: "Hay que superar la foto de la verg... Ese patetismo yo lo sentí, tampoco tirar la pelota afuera".

Sobre su vínculo con Griselda Siciliani remarcó: "Con Griselda hablo claramente, habla otra liga y juega otra liga. Yo la conozco mucho, nuestra relación está basada en otras cosas. Esto destruye la confianza en la pareja, el crédito. Esto no resbala, esto jode".

