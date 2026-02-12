VIDEO. Clima en Salta: caída de granizo, lluvias en el sur y alerta amarilla para casi toda la provincia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Las tormentas se hicieron presente este jueves en diferentes localidades de la provincia, y la amenaza continúa para la capital salteña, de acuerdo a la alerta amarilla que rige.

Durante las primeras horas de la tarde, chaparrones aislados se registaron en el sur provincial, precisamente en Metán, El Tala y El Galpón, donde una inundación causó serios inconvenientes días pasados.

Si bien no se registraron nuevos incidentes, la lluvia en esta zona provocó cierta preocupación en los vecinos.

La tormenta también se hizo sentir en Salta Capital pasadas las 19, con mucha actividad eléctrica. Las fuertes precipitaciones cayeron en Vaqueros, San Lorenzo, barrios de zona norte, oeste y el macrocentro.

Granizo en Seclantas

En los Valles Calchaquíes no solo hubo tormenta, sino también granizo: en el paraje El Colte, pocos kilómetros de Seclantas.

Video gentileza Norma Aguirre

Por este fenómeno, la ruta provincial 55 quedó intransitable por unas horas.

El núcleo de tormenta también se pudo observar en la localidad de Tolombón, mientras que San Carlos y Cafayate recibieron tormentas aisladas.

Alerta para casi toda la provincia

La probabilidad de lluvias y tormentas continuan no solo para la capital salteña, sino para casi toda la provincia.

Foto: Pablo Yapura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su última alerta este jueves a las 18, con vigencia hasta las 6 del viernes.

El alerta meteorológico del SMN.

Por su parte, el meteorólogo Edgardo Escobar recordó que no se descarta caída de granizo y pidió estar atentos durante la madrugada.

Dijo además que hay otra alerta amarilla de iguales características a partir de las 12 del viernes.

Baja la temperatura

El ingreso de un frente frío hará retroceder la temperatura máxima este viernes, la cual será de 23º, adelantó Escobar.

Para el sábado las condiciones mejorarán con respecto a las temperaturas y se espera una máxima de 25º.

Para el domingo, la máxima sería de 28º, igual que para la jornada del lunes, feriado de carnaval.

