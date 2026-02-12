Lucha contra el narcotráfico en Salta: más de 550 detenidos y 1.258 kilos de droga incautados en 2025

La Policía de Salta detuvo a 552 personas vinculadas al micro y macrotráfico de estupefacientes e incautó 1.258 kilos de droga durante 2025, en el marco de más de 10 mil procedimientos realizados en distintos puntos de la provincia.

Según el balance anual presentado por el Ministerio de Seguridad, la droga secuestrada equivale a más de 9 millones de dosis que fueron retiradas de circulación, evitando su comercialización tanto en barrios salteños como en otras jurisdicciones.

El informe fue analizado por el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, junto a los fiscales penales de la Unidad de Delitos contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt y Leandro Flores, y autoridades de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Más droga que en 2024

El director del área, Pedro Liendro, destacó que el volumen de droga incautada representa un incremento del 149% en comparación con 2024, cuando se habían secuestrado 503 kilos. En la misma línea, precisó que la cantidad de personas puestas a disposición de la Justicia creció un 12% interanual.

De acuerdo a los datos oficiales, 2025 se convirtió en el año con mayor cantidad de incautaciones y detenidos de los últimos cinco años en la provincia.

Solá Usandivaras atribuyó los resultados al trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal y a las acciones conjuntas desplegadas para combatir la venta de droga en los barrios. En ese contexto, resaltó la implementación del Plan Güemes, impulsado por el Gobierno provincial, que contempla la presencia de fuerzas federales en la frontera norte con Bolivia.

Trabajo en conjunto

“En el marco del Plan Güemes se incautaron más de siete toneladas de droga en un año”, afirmó el ministro, al tiempo que señaló que hubo investigaciones conjuntas con la Policía de Salta y procedimientos interfuerzas que permitieron desbaratar organizaciones narcocriminales con vinculaciones nacionales e internacionales.

El funcionario sostuvo que “la lucha contra el narcotráfico en Salta no tiene precedente” y aseguró que se ejecuta con planificación, presencia territorial, inteligencia criminal y coordinación entre fuerzas de seguridad y el Estado.

Como parte del fortalecimiento operativo, en 2025 se crearon nuevas bases de la Dirección General de Drogas Peligrosas en puntos estratégicos como Orán y Apolinario Saravia. Además, se conformó el Grupo Especial Antinarcótico Salta, con base en Orán, integrado por efectivos de la Policía provincial y fuerzas federales, con el objetivo de reforzar las tareas investigativas y operativas en el norte provincial.