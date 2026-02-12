Paritarias 2026: arrancaron las negociaciones con los gremios en Salta

El Gobierno de la Provincia de Salta reabrió formalmente las negociaciones paritarias correspondientes a 2026, en un contexto económico marcado por la caída de recursos nacionales, la recesión y el deterioro del empleo.

Durante el encuentro se expuso un diagnóstico detallado de la situación económica provincial y nacional. Los funcionarios explicaron el impacto que tiene en Salta el actual esquema macroeconómico y, a su turno, los representantes gremiales plantearon sus demandas y propuestas sectoriales.

Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 19 de este mes con el objetivo de acercar posiciones.

Desde el Ejecutivo se remarcó que el eje de las negociaciones vuelve a centrarse en la defensa del servicio público, la distribución equitativa de los recursos y el sostenimiento del funcionamiento del Estado en un escenario adverso.

Un 7% menos de recursos nacionales

Según se informó, en términos reales la Provincia recibe casi un 7% menos de ingresos nacionales y sufre una pérdida equivalente en el poder de compra. En los últimos dos años, Salta dejó de percibir alrededor de 700 mil millones de pesos. De no haberse producido esas reducciones, hoy contaría con cerca de un billón de pesos adicionales por año.

El Gobierno provincial sostuvo que el actual modelo económico nacional, definido como de corte ortodoxo, combina una baja de la demanda con desaceleración de la inflación, lo que genera un escenario de fuerte recesión, reducción del rol del Estado, ajustes presupuestarios y una marcada caída de la industria y el empleo.

En ese marco, se advirtió que el impacto social ya es visible en los indicadores laborales: siete de cada diez personas presentan problemas de empleo, mientras que la pérdida de puestos de trabajo es la más significativa desde la pandemia.

Además, se cuestionó el alcance de la denominada reforma laboral en debate a nivel nacional, al considerar que opera como una reforma impositiva encubierta. Según se explicó, la propuesta de reducir el impuesto a las ganancias para grandes empresarios afecta directamente a las provincias, ya que se trata de un tributo coparticipable, lo que implicaría una nueva merma en los recursos provinciales.

El cierre de las pymes

Pese a sostener el equilibrio fiscal y avanzar en políticas de reducción de impuestos, el Gobierno informó que en los últimos dos años Salta perdió 317 pequeñas y medianas empresas. La situación se inscribe en un fenómeno de alcance nacional, donde cerraron 18.500 pymes en el mismo período.

Frente a este escenario, el Ejecutivo destacó la necesidad de fortalecer el diálogo paritario como herramienta institucional para garantizar previsibilidad, sostener el empleo público y mantener la prestación de servicios esenciales.

En la reunión participaron el coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, junto a secretarios de Estado y coordinadores de distintas áreas.

Por el lado sindical, estuvieron presentes representantes de los sectores de Educación, Seguridad, Salud y otras áreas del Estado provincial.

La negociación continuará el 19, en una mesa que vuelve a desarrollarse bajo el desafío de equilibrar las demandas salariales con un escenario fiscal condicionado por la caída de los recursos nacionales y la recesión económica.