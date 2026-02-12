VIDEO. El adiós de otro histórico de Los Palmeras: Marcos Camino anunció que se retira tras más de 50 años

Marcos Camino, uno de los pilares de Los Palmeras y referente indiscutido de la cumbia santafesina, confirmó que dejará los escenarios luego de más de cinco décadas de carrera. El anuncio lo hizo a través de un emotivo video difundido en las redes oficiales del grupo, donde se lo ve sentado junto a sus compañeros y visiblemente conmovido.

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, expresó el acordeonista al comenzar su mensaje, marcando el tono íntimo de la despedida.

Durante el video, Camino recordó distintos momentos de la historia de la banda y destacó el vínculo con su ciudad natal. “Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”, señaló mientras se proyectaban imágenes de distintas etapas del grupo.

El impacto de "El bombón"

También repasó hitos de la carrera, como el impacto del tema El Bombón, que definió como un punto de inflexión, y el recordado concierto junto a la Filarmónica de Santa Fe. “Todo se hizo siempre con profesionalismo. El éxito hay que construirlo y sostenerlo, y para eso siempre hay sacrificio”, remarcó.

Al explicar su decisión, el músico aseguró que busca una vida más tranquila. Contó que quiere dedicar tiempo a su familia y disfrutar de su casa. “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco, y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, dijo.

Antes de cerrar, dejó un mensaje de aliento para el futuro del grupo: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”. La publicación generó una fuerte repercusión entre los seguidores, que colmaron el posteo de mensajes de agradecimiento.

La salida de Cacho

Su salida se suma a la de Cacho Deícas, histórico vocalista que se desvinculó en 2025, marcando el final de una etapa para la formación clásica de la banda.

Tras conocerse el anuncio, el mánager Adrián Forni brindó precisiones sobre la situación y señaló que el alejamiento responde a una cuestión médica. Explicó que el músico tiene nueve stents y que la decisión se tomó por precaución. Según indicó, la ausencia no tendría un plazo definido.

Forni aseguró además que el grupo continuará con normalidad y que el legado musical está garantizado. En ese sentido, destacó que el hijo de Camino, quien ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado y mantendrá la misma línea artística.