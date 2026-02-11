Paritarias: los gremios piden aumentos cada 3 meses

El Gobierno de Salta convocó para este jueves 12 a la primera reunión paritaria del año con los gremios estatales, en el marco del inicio de las negociaciones salariales 2026. Desde el sector anticiparon que llegarán con expectativas moderadas, pero con planteos concretos: recuperar ingresos perdidos frente a la inflación y avanzar hacia acuerdos salariales más cortos, con revisiones cada tres meses.

El delegado de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) Seccional Salta, Daniel Amidei, explicó que el principal reclamo será discutir la situación salarial acumulada y el impacto de la inflación en los ingresos del sector. "Estamos citados el día 12 para la reunión paritaria para el inicio del ciclo 2026. Las expectativas son las de siempre. Estamos realmente preocupados porque ya es el segundo año que terminamos por debajo de la inflación", sostuvo en diálogo con Radio Salta.

Uno de los puntos centrales que los gremios llevarán a la mesa es la recuperación del incentivo docente, que dejó de abonarse desde Nación y que la Provincia cubrió hasta diciembre pasado. "Nos preocupa principalmente retomar y recuperar lo que era el incentivo docente. No es un aumento, es parte del sueldo docente. Si no se restituye, el salario queda más afectado", remarcó Amidei.

El dirigente señaló que el deterioro del poder adquisitivo es una de las mayores inquietudes. En 2025, el Gobierno provincial otorgó un aumento del 23% a los estatales, mientras que la inflación anual fue del 31,5%. A ese desfasaje se suma el 2,9% registrado en enero, lo que profundiza la pérdida salarial acumulada.

En este contexto, los gremios plantearán cambiar la modalidad de discusión salarial. El año pasado, los acuerdos se cerraron por períodos de seis meses, pero el nuevo escenario inflacionario obliga a revisar esa estrategia.

"Al haber una escalada de la inflación, ya no se puede hablar de seis meses. Lo más probable es que sean tres meses. Un mes es imposible, pero hablar de un trimestre podría ser, para sentarnos nuevamente a analizar la evolución", explicó Amidei.

La intención es evitar que los incrementos queden rápidamente desactualizados frente a la suba de precios. Según el gremialista, la tendencia inflacionaria de los últimos meses genera incertidumbre sobre el poder de compra de los salarios.

"Este año tendría que estar con una expectativa de baja de la inflación y parece que no es lo que está sucediendo, porque en los últimos meses la inflación va en alza", señaló.

El dirigente también planteó que el contexto económico impacta con mayor fuerza en Salta. "El docente ha visto disminuido su poder adquisitivo al igual que todos los trabajadores del Estado. La ciudad de Salta es particularmente cara, incluso hay precios en Buenos Aires que son inferiores a los que se manejan aquí", afirmó.

Además, mencionó el impacto del transporte y otros servicios que, a diferencia de otras jurisdicciones, cuentan con menos subsidios. "El costo de vida del docente en Salta está por encima del de Buenos Aires y el de algunas otras ciudades", sostuvo.

De cara a la reunión, Amidei aclaró que los gremios escucharán primero la propuesta del Ejecutivo antes de definir los pasos a seguir.